López lamenta la muerte de una mujer en Motril (Granada) y señala que "no era usuaria" del IAM

HUELVA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha lamentado este viernes la muerte de una mujer en una autocaravana con signos de violencia en Motril (Granada) y ha asegurado que "no era usuaria" del Instituto Andaluz de la Mujer a través del Centro Municipal de Información a la Mujer del municipio.

Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas en Huelva durante la presentación del primer Plan Estratégico para erradicar los asentamientos en Huelva y Almería, donde López ha subrayado que no quiere pronunciarse sobre si se trata o no de un caso de violencia de género "hasta que no lo ratifique el Gobierno de España" porque es "muy respetuosa en ese sentido".

"Si les puedo avanzar, que no era usuario nuestra, pero esta lacra está muy presente, desgraciadamente. Y solo hay una forma de erradicarla, que es la unidad de toda la sociedad. Toda la sociedad unida", ha añadido.

Al respecto, la consejera ha insistido en que "tenemos que luchar contra esto", toda vez que ha reiterado que quiere ser "prudente" porque aún no se ha confirmado que sea un caso de violencia de género y "a quien le corresponde la confirmación es al Gobierno".