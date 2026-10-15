Loyola lanza el primer programa universitario en Andalucía para preparar la certificación financiera internacional CFA

Imagen de archivo de una clase práctica. - UNIVERSIDAD LOYOLA

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Loyola ha puesto en marcha CFA Track Loyola-Level I, un nuevo programa de preparación intensiva orientado a superar el examen oficial Chartered Financial Analyst (CFA) Level I, correspondiente al primer nivel de una de las certificaciones profesionales de mayor reconocimiento internacional en el ámbito de la inversión y el análisis financiero.

Según ha informado la Universidad en una nota, Loyola se convierte así en la primera universidad andaluza que ofrece una preparación específica de estas características. Con esta iniciativa, Loyola busca responder a un mercado laboral financiero cada vez más global, especializado y competitivo, en el que las empresas demandan profesionales capaces de acreditar conocimientos técnicos avanzados y desenvolverse conforme a estándares reconocidos internacionalmente.

La certificación CFA es una credencial especialmente valorada para quienes quieren desarrollar su trayectoria profesional en áreas como la banca de inversión, la gestión de activos, el análisis financiero, los fondos de inversión, los mercados financieros o la gestión patrimonial. Su reconocimiento internacional la convierte en una acreditación relevante para profesionales que también aspiran a desarrollar su carrera en mercados globales.

En este contexto, la Universidad Loyola incorpora a su oferta formativa un programa específicamente diseñado para acompañar a quienes se preparan para el primer nivel del CFA y reforzar la especialización de perfiles procedentes de titulaciones vinculadas con la empresa, la economía, las finanzas y el análisis de datos.

En este sentido, la directora de CFA Track Loyola-Level I, Marta de Vicente, ha explicado que "el sector financiero compite por talento a escala internacional y, en determinados procesos de selección, una formación universitaria sólida necesita complementarse con credenciales que permitan acreditar un nivel de especialización reconocido globalmente".

De este modo, "la preparación del CFA permite al profesional demostrar conocimientos técnicos, capacidad analítica y una comprensión integral de las decisiones de inversión", ha detallado la directora.

UNA FORMACIÓN CONECTADA CON LAS EXIGENCIAS DEL SECTOR FINANCIERO

CFA Track Loyola-Level I está dirigido especialmente a estudiantes de últimos cursos de grado, alumnado de máster y profesionales que se encuentran en las primeras etapas de su carrera, procedentes de ámbitos como Administración y Dirección de Empresas, Economía, Finanzas, Auditoría, o Datos y Analítica de Negocio.

El programa cuenta con 60 horas de formación en modalidad online, mediante sesiones virtuales en directo, lo que facilita su compatibilidad con los estudios o la actividad profesional y favorece la interacción con el profesorado. La formación está impartida por profesionales en activo del sector financiero y titulares de la acreditación CFA (CFA charterholders).

La preparación recorre las principales áreas incluidas en el currículo del examen CFA Level I, estructuradas en diez bloques temáticos: análisis de estados financieros, métodos cuantitativos, renta fija, renta variable, derivados y gestión del riesgo, finanzas corporativas, economía, inversiones alternativas, gestión de carteras, y ética y estándares profesionales.

Además de abordar los contenidos técnicos, el programa incorpora una metodología práctica y aplicada, con una planificación estructurada del estudio, ejercicios de preparación para el examen y acompañamiento académico durante el proceso formativo. Esta metodología está diseñada para que los participantes no solo adquieran los conocimientos incluidos en el currículo, sino que también comprendan qué competencias se evalúan en el examen, cómo se plantean las pruebas y de qué manera pueden organizar eficazmente su preparación.

Asimismo, el programa presta especial atención al desarrollo de competencias relacionadas con la interpretación de información financiera compleja, la valoración de empresas y activos, el análisis de inversiones, la gestión de riesgos y la comprensión de los mercados financieros internacionales, capacidades especialmente relevantes para el ejercicio profesional en el sector.

Igualmente, la certificación Chartered Financial Analyst constituye uno de los itinerarios de cualificación profesional de referencia internacional en el sector de la inversión. Su programa se estructura en tres niveles, cada uno de ellos con su correspondiente examen, y abarca conocimientos financieros, herramientas de análisis y principios éticos aplicados a la actividad profesional.

Para obtener la designación CFA es necesario superar los tres niveles del programa y cumplir los requisitos de experiencia profesional y membresía establecidos por CFA Institute, la institución responsable de la certificación.

En esta línea, CFA Track Loyola-Level I se centra específicamente en la preparación del primero de estos exámenes, proporcionando una formación académica que combina el rigor de los contenidos con una orientación práctica hacia las exigencias de la evaluación. Se trata de un programa propio de formación de la Universidad Loyola, independiente de la inscripción y las tasas del examen oficial administrado por CFA Institute.

No obstante, su realización no supone la obtención automática de la certificación, sino que proporciona herramientas y acompañamiento para afrontar su primer nivel. "Nuestro objetivo no es únicamente preparar al alumnado para afrontar un examen", ha añadido la directora. Por tanto, "queremos facilitarle una formación que le permita dar un salto cualitativo en su perfil profesional y competir por posiciones especialmente exigentes dentro del sector financiero", ha señalado.

Por último, con el lanzamiento del programa, la Universidad Loyola refuerza su apuesta por una formación especializada, conectada con el mercado laboral y orientada a ampliar las oportunidades profesionales de estudiantes y jóvenes titulados tanto en España como en un entorno internacional.