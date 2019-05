Luz verde a tramitar la reforma del Estatuto de PP y Cs para eliminar aforamientos con la única abstención del PSOE

Actualizado 02/05/2019 17:18:11 CET

El Pleno del Parlamento ha aprobado este jueves la toma en consideración de la propuesta presentada conjuntamente por PP-A y Ciudadanos (Cs) de reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía para eliminar los aforamientos a la clase política, para lo que ha contado con el apoyo de Vox y Adelante Andalucía y con la abstención del Grupo Socialista.

Según se recoge en la iniciativa, la reforma estatutaria supondrá la supresión del segundo párrafo del apartado 3 del artículo 101, del apartado 5 del artículo 118, del artículo 122 y del apartado 1º del artículo 142. Se trata única y exclusivamente de una reforma para la supresión de los aforamientos, dado que ambos portavoces han dejado claro que no están dispuestos a incluir otros asuntos.

Una vez que la iniciativa ha sido tomada en consideración, se tramitará en la comisión de Desarrollo Estatutario y volverá al Pleno del Parlamento donde se someterá a votación para su aprobación o rechazo. Si es aprobada, se enviará a las Cortes Generales para su ratificación y una vez superados todos estos trámites se celebraría un referéndum sobre la reforma del Estatuto.

En defensa de la iniciativa, el portavoz de Cs, Sergio Romero, ha explicado que esta reforma del Estatuto de Autonomía supone recortar privilegios a la clase política para que los ciudadanos empiecen a creer en que "quienes hemos venido a la política para servir y no para servirnos con privilegios". En su opinión, quienes no la apoyen será "por miedo, pereza o por acatar la disciplina de su partido". "Nada ha de frenarnos en un camino hacia la igualdad y la regeneración y que no tiene marcha atrás", ha añadido.

Tras recriminar al gobierno anterior que no cumpliera con la eliminación de aforamientos pese a estar incluida en el acuerdo de investidura con Cs, Romero ha asegurado que el PSOE-A "se acobardó ante el reto de la regeneración y terminó pagándolo en las urnas". Se ha mostrado convencido de que ningún andaluz entiende que los políticos estén por encima de los ciudadanos con unos privilegios "del siglo pasado".

El diputado del PP-A Toni Martín ha manifestado que puede que en la opinión pública haya calado la idea de que un aforado no tiene que rendir cuentas ante la justicia, cuando no es así, sino que en caso de ser imputado goza del derecho de ser juzgado por un tribunal distinto al que correspondería a cualquier ciudadano. Ha insistido en que se ha generalizado la idea que los aforamientos no son más que una estratagema de políticos para beneficiar a políticos, cuando estos apenas representan el uno por ciento del total de aforados que hay en España.

Ha indicado que con esta propuesta de reforma estatutaria, se persigue que los políticos sean inculpados y juzgados, si así lo deciden jueces ordinarios, en los mismos juzgados que para el resto de ciudadanos. Ha indicado que esta medida contribuye a la limpieza y transparencia, aunque "no es la panacea" para hacer frente a los problemas de corrupción, pero sí supone una contribución a la regeneración de la vida política.

PSOE: A CS "SE LE PEGAN LOS TIC AUTORITARIOS DE LA EXTREMA DERECHA"

Por el PSOE-A, el portavoz parlamentario, Mario Jiménez, ha avisado de que la propuesta es "pura propaganda electoral" y que demuestra que a PP-A y Cs "les importa un pimiento el Estatuto" porque si le diera el valor que tiene "vendrían con un planteamiento más riguroso y no con la ligereza y falta de análisis que lo hacen" con lo que demuestran "poco rigor y poco respeto a la Cámara".

Tras acusar al PP-A de ir "al arrastre" de Cs, ha censurado que Adelante "legitime a la derecha y a la ultraderecha" que, como ha abundado, "quiere incendiar el Estatuto y convertirlo en papel mojado". Ha reprochado "falta de cultura democrática" a los socios de Gobierno y ve "impresentable" que la izquierda sea su "cómplice" cuando la derecha "ni estuvo ni creyó en la Autonomía ni en el Estatuto".

"Cs, que no respeta el Estatuto, usa la Cámara para hacer propaganda barata porque sabe que esta reforma duerme el sueño justo en las Cortes", ha sostenido Jiménez, que ha criticado que al partido naranja "se le pegan los tic autoritarios de la extrema derecha". Ha defendido que se supriman los aforamientos pero que el Estatuto "es sagrado y necesita el consenso de todos porque es la base de la democracia en Andalucía".

La presidenta del Grupo de Adelante Andalucía, Ángela Aguilera, ha asegurado que votarán a favor de esta iniciativa porque no comparten los aforamientos para la clase política pero consideran que la reforma que ha traído el cogobierno demuestra su "talla política" porque se trata, a su juicio, de una reforma "de pacotilla, parcial e interesada, que busca única y exclusivamente la supresión de aforamientos".

Para Aguilera, nos encontramos ante un "manoseo" del Estatuto "sin consenso y negociación", siendo la eliminación de los aforamientos "la gran medida de regeneración del gobierno del cambio, que se sube el sueldo por la gatera y no renuncia a ningún privilegio económico". En el ámbito parlamentario, ha apostado por justificar las dietas, hacer públicas las facturas, eliminar las dietas en los meses inhábiles o asimilar las cesantías con las prestaciones por desempleo.

Finalmente, el diputado de Vox Manuel Gavira ha considerado que la supresión de los aforamientos es una medida que persigue "eliminar privilegios y desigualdades procesales". Ha indicado que su partido no es partidario de los privilegios procesales, sino que quiere que los representantes políticos sean iguales que el resto de ciudadanos ante la ley.