El maestro del piano Boris Berman ofrece este jueves el penúltimo recital del XXII Festival Rafael Orozco de Córdoba

CÓRDOBA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El maestro del piano Boris Berman llega al Festival de Piano Rafael Orozco de Córdoba para protagonizar el penúltimo concierto de esta vigesimosegunda edición. El auditorio del Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco recibe este jueves, a las 20,00 horas, con entrada libre hasta completar el aforo, al pianista ruso, que interpretará obras de F. Schubert (Cuatro Impromptus op. 142) y C. Debussy (Suite bergamasque, Tres preludios del Libro 2 y Estampes).

Organizado por la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento, y dirigido por Juan Miguel Moreno Calderón, el festival llegará a su fin el sábado con el concierto de Arcadi Volodos en el Teatro Góngora (20,00 horas).

Según ha informado la organización en una nota, Berman actúa regularmente en más de 50 países de todo el mundo. Entre sus actuaciones más aclamadas se incluyen las de la Royal Concertgebouw Orchestra, la Gewandhaus Orchestra, la Philharmonia (Londres), la Sinfónica de Toronto, la Filarmónica de Israel, la Orquesta de Minnesota, la Sinfónica de Detroit, la Sinfónica de Houston, la Sinfónica de Atlanta, la Filarmónica de San Petersburgo y la Royal Scottish Orchestra.

Es un intérprete frecuente en importantes series de recitales y también ha aparecido en numerosos festivales. Nació en Moscú y estudió en el Conservatorio Tchaikovsky de esta ciudad con el distinguido pianista Lev Oborin. En 1973 abandonó una floreciente carrera en la Unión Soviética para emigrar a Israel, donde rápidamente se estableció como uno de los intérpretes de teclado más solicitados. Actualmente reside en New Haven, Estados Unidos.

Profesor de talla internacional, Berman dirige el Departamento de Piano de la Escuela de Música de Yale y dicta clases magistrales por todo el mundo. Ha sido nombrado profesor honorario del Conservatorio de Shanghái, del Conservatorio Real Danés de Copenhague y del Conservatorio de China en Pekín. Es invitado con frecuencia a formar parte de jurados de diversos concursos internacionales.

Berman, nominado al Grammy, ha grabado todas las obras para piano solo de Prokofiev y Schnittke, sonatas completas de Scriabin, obras de Mozart, Weber, Schumann, Brahms, Franck, Shostakovich, Debussy, Stravinsky, Berio, Cage y Joplin. Más recientemente, el sello francés Le Palais des Degustateurs publicó la grabación de Boris Berman de Klavierstücke y Variations de Brahms, y una retrospectiva en doble CD de obras para piano del compositor ucraniano Valentyn Silvestrov.

En 2000, la prestigiosa editorial Yale University Press publicó Notes from the Pianist's Bench del profesor Berman, en el que explora cuestiones de técnica pianística e interpretación musical. El libro ha sido traducido a varios idiomas. En noviembre de 2017, Yale University Press publicó la versión revisada del libro, mejorada electrónicamente con componentes de audio y vídeo.

En 2008, Yale University Press publicó Prokofiev's Piano Sonatas: A Guide for the Listener and the Performer. Berman también ha sido editor de la nueva edición crítica de Piano Sonatas by Prokofiev (Shanghai Music Publishing House). En la temporada 2022-23 actuó y enseñó en Austria, Bélgica, Canadá, Inglaterra, Francia, Italia, Portugal, Escocia, España y Estados Unidos.