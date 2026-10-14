Maíllo afea a Adelante que decida ir en solitario el 29N sin "hablar con nadie": "La fragmentación conviene a PP y Vox"

El portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, en rueda de prensa en el Parlamento andaluz en una imagen de archivo - María José López - Europa Press

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Por Andalucía y coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha criticado este miércoles que Adelante Andalucía haya decidido concurrir en solitario a las elecciones generales del 29 de noviembre sin "hablar con nadie" y ha advertido al electorado de izquierda de que "la fragmentación a quien conviene es al PP y a Vox".

Maíllo se ha pronunciado de este modo en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, al ser preguntado por la decisión de Adelante Andalucía de presentarse en solitario el próximo 29N en las ocho provincias de la comunidad y de que su portavoz, José Ignacio García, presente a su partido como la "papeleta que más daño hace a la derecha" ante el "lío" de las fuerzas a la izquierda del PSOE.

"Adelante Andalucía ha tomado una decisión, que es no hablar con nadie y no concurrir con nadie, ir por separado y nosotros no compartimos esa visión", ha asegurado el líder federal de IU, que ha defendido que "madie es capaz de demostrar que yendo por separado se puede más que yendo juntos".

A su juicio, la cita con las urnas del próximo 29N constituye un "momento de responsabilidad histórica en el que cada uno se posiciona como mejor considere y en IU y en Por Andalucía lo tenemos claro, hay que ir en una candidatura unitaria para ser fuerte y relevante porque la fragmentación a quien conviene es a PP y Vox, y eso lo tiene que saber el electorado andaluz de izquierda".

Maíllo ha subrayado que "es una evidencia tan clara que nosotros tenemos la responsabilidad histórica de dar respuesta a lo que es un anhelo mayoritario y unánime de absoluto consenso, porque me para multitud de gente diciendo Antonio, hay que ir unidos". "Adelante Andalucía ha decidido que no, eso se lo tienen que preguntar a ellos y su responsabilidad es esa", ha concluido.