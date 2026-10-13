Mario Jiménez pide concentrar el voto de izquierda en el PSOE en provincias que eligen "hasta cinco diputados" el 29N

El portavoz de Presidencia, Sanidad y Emergencias del PSOE-A en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

SEVILLA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Presidencia, Sanidad y Emergencias del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, ha lanzado este martes un mensaje a los "votantes de izquierda" para que concentren sus votos en la papeleta del PSOE en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre en provincias en las que "se eligen hasta cinco diputados" en el Congreso en cada una de ellas.

Así lo ha planteado el diputado socialista en una atención a medios en el Parlamento andaluz, y en respuesta a preguntas de los periodistas sobre las negociaciones que mantienen partidos a la izquierda del PSOE para concurrir en coalición a dichos comicios.

Mario Jiménez ha respondido que "las decisiones de los partidos a la izquierda del PSOE les corresponde a ellos" tomarlas, que "son soberanos en sus decisiones" y que, de este modo, "decidirán qué hacen o qué no".

"Yo no quiero ponerme en el lugar de esas formaciones políticas", ha agregado antes de apostillar que lo quería es "lanzarle un mensaje a los votantes de izquierda", el de que, en las provincias en las que "se eligen hasta cinco diputados, como son la mayoría de las andaluzas, la única manera de garantizar que los votantes de izquierda tengamos una representación en el Congreso de los Diputados es concentrar el voto en el Partido Socialista".

"Es una cuestión estadística", ha aseverado Mario Jiménez, quien en esa línea ha advertido frente a la "dispersión del voto" de izquierda en esos territorios, y ha incidido en defender que si se quiere que "Andalucía esté representada por la izquierda en el Congreso de los Diputados, en la mayoría de las provincias" andaluzas --"salvo Cádiz, Málaga y Sevilla"--, la única opción es "votar al PSOE", ha aseverado para reivindicar así la "concentración del voto" en "la única fuerza que de verdad puede llevar las ideas de izquierda al Congreso de los Diputados".

Mario Jiménez ha puntualizado que, "evidentemente, que cada uno vote al que quiera" en la cita del 29 de noviembre, pero ha remarcado que "en la conciencia del voto progresista tiene que estar el hacer un voto que de verdad sirva", y "la única manera" para ello es "que se vote al Partido Socialista".

De igual modo, al diputado del PSOE-A le han preguntado por la opción a la que la dirección federal del PSOE se ha abierto a explorar acerca de presentar candidaturas conjuntas al Senado con partidos a su izquierda en algunas circunscripciones, y al respecto ha apuntado que él tiene "una opinión, como casi todos los españoles tienen una selección española de fútbol ideal en la cabeza", pero "cualquier decisión en ese sentido le corresponde" adoptarla "a la dirección federal del partido", ha subrayado.

En esa línea, ha indicado que para saber de esta cuestión hay que "llamar a la calle Ferraz y preguntar cómo va eso", porque él es un "pobre diputado de provincia" que "no decide sobre esa materia de tan gran trascendencia", que "no es un tema menor", según ha admitido antes de apostillar que "le corresponderá a la dirección federal del partido tomar la mejor decisión en ese sentido".

CABEZAS DE LISTA

Por otro lado, a Mario Jiménez le han preguntado si podía confirmar que, tal como han publicado algunos medios de comunicación, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, será el cabeza de lista del PSOE por Cádiz al Congreso en las próximas elecciones generales, en vez del titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que fue el 'número uno' por dicha circunscripción en los anteriores comicios de 2023.

Al respecto, Mario Jiménez ha recordado que el Comité Federal del PSOE --máximo órgano entre congresos-- "elegirá" en una reunión programada para el próximo sábado, 17 de octubre, "las listas para el conjunto del territorio español, para todas las provincias", y ha puntualizado que, "hasta ese momento, todas las propuestas son propuestas", y "todas las noticias son especulaciones, y no hay nada confirmado en ninguna dirección", ha zanjado.