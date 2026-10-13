Adelante defiende su papeleta el 29N frente "al lío en la izquierda": "El problema no es la división"

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en una atención a los medios en Jerez de la Frontera (Cádiz) - ADELANTE ANDALUCÍA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha defendido la candidatura en solitario del partido para las elecciones general del próximo 29 de noviembre frente al "lío" en el resto de la izquierda, al mismo tiempo que se ha definido como "la principal fuerza en Andalucía a la izquierda del PSOE".

"Frente a todo el lío, que no sé muy bien Izquierda Unida, Podemos, Rufián, Adelante Andalucía. En Andalucía tenemos la suerte de que la gente de izquierda tenemos tranquilidad y certeza de que hay una papeleta, que es que más daño le hace a la derecha", ha subrayado este martes en una atención a los medios en Jerez de la Frontera (Cádiz).

En esta línea, García ha apelado a la movilización de cara a los comicios y ha asegurado que el problema de la izquierda "no es la división". "El problema de la izquierda es más básico, que nos vota poca gente. Lo que tenemos que conseguir es que vote mucha gente y que mucha gente salga de la decepción, de la falta de esperanza, de decir que son todos iguales", ha señalado.

Asimismo, el portavoz ha recordado que en las últimas elecciones autonómicas, su formación "cuatriplicó resultados sin quitarle ningún escaño a IU y Podemos". "Yo no quiero quitarle ningún escaño a Izquierda Unida y a Podemos, yo quiero que nos vote más gente de izquierda, andalucista", ha remarcado.

Sobre las personas que conformarán la candidatura de Adelante a las generales, García ha señalado que se anunciará en "los próximos días" a la par que ha defendido que en su formación "están más tranquilos" ante "las luchas de liderazgo".

"Van a ser gente maravillosa y creo que en la izquierda hacen falta caritas nuevas, que parece que estamos un poquito repetidos como los cromos, ya estamos un poquito vistos", ha explicado.

Adelante continúa con la recogida de avales necesaria para poder presentarse el 29N. La formación tiene hasta el 26 de octubre para entregar al menos 6.514 avales en el conjunto de la comunidad.

"Las sensaciones son muy buenas, estamos recogiendo muchas miles de firmas y por supuesto van a ser más de las que se necesitan. Los palitos en la rueda que nos mete la ley electoral a los partidos que no somos los partidos del sistema, pues nosotros les damos la vuelta y lo convertimos en una oportunidad maravillosa", ha destacado.