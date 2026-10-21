Maíllo defiende que Valero concurra por Madrid el 29N y cuestiona la "autoridad" del "fulano" Iglesias tras sus críticas

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, en rueda de prensa en el Parlamento andaluz. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha defendido este miércoles que el coordinador de IU Andalucía, Toni Valero, concurra a las elecciones generales del 29 de noviembre por la circunscripción de Madrid en vez de por alguna provincia andaluza, y ha rechazado las críticas del referente de Podemos Pablo Iglesias, de quien ha cuestionado que tenga "principio de autoridad", y al que en un momento dado ha aludido como "fulano".

Ha sido en el transcurso de una rueda de prensa en el Parlamento andaluz en la que el también portavoz del grupo Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha justificado que Valero concurrirá por Madrid como candidato al Congreso del Frente Amplio --será el número tres de la lista de dicha coalición-- porque "el artículo 80.4 del Estatuto de Izquierda Unida establece que el candidato a la Presidencia (del Gobierno) de IU va por Madrid o, en caso de que se estime lo contrario, por otros territorios".

Al respecto, Maíllo ha explicado que Valero ha resultado elegido como candidato de IU a la Presidencia del Gobierno en las recientes primarias que la federación ha llevado a cabo, por lo que ha sostenido que, en este momento, "en términos electorales", el citado dirigente andaluz "no es el coordinador de Izquierda Unida de Andalucía", sino "el candidato de las primarias de toda IU de toda España", el que "representa" a dicha organización.

"Nosotros seguimos el ámbito estatutario y el cumplimiento de nuestras normas y nuestra aspiración a que la clase trabajadora no tiene patria", ha abundado el líder de IU, que ha agregado que en su organización tienen "muy claro cuál es el discurso de clase y el cargo de representación que tenemos cada uno en nuestro papel que nos toca".

De este modo, ha agregado que, en el plano "institucional", a Valero le toca ahora "ser candidato de las primarias generales de Izquierda Unida", para lo que "lo han votado desde Aragón, Cataluña, Galicia o Comunidad Valenciana", y también desde "la propia Andalucía, obviamente, y Madrid, y se responde a esa petición", ha remachado Maíllo.

Al hilo de dicha inclusión de Toni Valero en la lista del Frente Amplio por Madrid, Pablo Iglesias publicó un mensaje en su cuenta en la red social 'X' en la que sostuvo que "si Izquierda Unida presenta a su líder en Andalucía como número 3 de la lista por Madrid al Congreso, en lugar de presentarlo por Málaga o Sevilla de 1, es porque no confían en obtener ningún diputado por Andalucía".

RÉPLICA A LAS CRÍTICAS DE IGLESIAS

Preguntado por este comentario del que fuera líder de Podemos, el dirigente de IU ha replicado cuestionando que se le haga "referencia de autoridad a declaraciones de ese señor", en alusión a Pablo Iglesias, tras lo que ha reivindicado que IU es "una organización muy seria", que puede tener "debilidades, virtudes y defectos, pero respeta los procedimientos".

Además, ha aprovechado para relatar que, cuando él decidió dar "un paso" hacia Andalucía para liderar la candidatura de la coalición Por Andalucía a la presidencia de la Junta en las pasadas elecciones autonómicas, porque entendió que "era el papel" que le "tocaba en momentos muy complicados", hubo quien le "preguntaba que cómo el coordinador federal de Izquierda Unida se presentaba por Andalucía".

"Pues porque la organización establece sus mecanismos, yo también establezco mis prioridades, y lo hacemos", ha dicho Maíllo que respondía a ese cuestionamiento, tras lo que ha lamentado que "hubo gente que intentó erosionar" y que "todavía no han pedido disculpas".

"A todos se nos calienta la boca, y hay gente que todavía no ha pedido disculpas" por "decir" que su decisión de concurrir a las elecciones andaluzas era "una operación para dar el salto de aquí después a Madrid".

Maíllo ha incidido en señalar que "hubo unas declaraciones que socavaron mucho ese debate, y hubo gente que se lanzó a las tertulias" con ese mensaje, y se ha preguntado "dónde está esa operación".

Por otro lado, sobre las personas que compondrán las listas del Frente Amplio por las provincias andaluzas, Maíllo ha recordado a preguntas de los periodistas que el plazo para que los partidos presenten sus listas concluye el próximo 26 de octubre, y el "equipo" de IU Andalucía, como el del "resto de organizaciones" que se han integrado en dicha confluencia de partidos de izquierda, "están abordando ese debate y, cuando se tenga" el resultado, "se tendrá noticia del mismo", ha agregado para concluir.