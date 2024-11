Maíllo ofrece el proyecto de Convocatoria por la Democracia como "refugio" para "militantes náufragos" que "supere a IU"

CÓRDOBA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha presentado este jueves el proceso 'Convocatoria por la Democracia' que echará a andar este próximo sábado con un acto en Madrid, y que ofrece como un proyecto que "supere a IU" y que sirva como una especie de "refugio" para "militantes náufragos" que "quieren activarse" y "comprometerse", pero que "ahora mismo no tienen instrumento" para ello.

Así lo ha señalado el líder de IU en una atención a medios en la Plaza de la Corredera de Córdoba, lugar al que ha acudido este jueves, 21 de noviembre, "con toda la intención y carga simbólica" al cumplirse 83 años del nacimiento del histórico dirigente de IU Julio Anguita, político cordobés que falleció en 2020.

Antonio Maíllo ha dado detalles sobre el acto que se celebrará este sábado en Madrid para dar el pistoletazo de salida de este proyecto de 'Convocatoria por la Democracia', y a preguntas de los periodistas ha explicado que esta iniciativa nace con la "voluntad" de que "supere a Izquierda Unida y la trascienda".

"Queremos que sea una especie de valor refugio de militantes náufragos que quieren activarse, comprometerse, y que ahora mismo no tienen instrumento", y a quienes con 'Convocatoria por la Democracia' les "ofrecemos un instrumento amplio, digamos no partidista, aunque sí partidario de un proyecto de justicia social en España", ha abundado Antonio Maíllo, que ha expresado su deseo de que "desde ese especie de refugio para militar se construya una nueva ilusión, una nueva esperanza".

Ha avanzado que, "al final de las jornadas y de las conclusiones" de las mismas, "se elaborarán unos materiales" que se ofrecerán al resto de "organizaciones con las que puede ser susceptible de construir una gran alianza social".

"UN PROYECTO DE PAÍS QUE DÉ ESPERANZA"

"Lo hacemos con un patrimonio formidable, que no es producto de una organización política solamente, sino de muchas gentes, de miles de personas que van a contribuir a elaborar esas propuestas", ha continuado Maíllo, que ha incidido en defender que la 'Convocatoria por la Democracia' es "una llamada a la sociedad, a la gente progresista y de izquierda, a toda persona comprometida con la democracia, para defenderla no sólo frente a los ataques y al deterioro de las propias instituciones democráticas, sino también para construir un proyecto de país que nos dé esperanza frente al miedo que quieren inculcar quienes no quieren que la gente participe en política y que se construyan las soluciones colectivas a través de la elaboración colectiva".

Ha señalado que, tras el acto de este sábado en Madrid, el proyecto de 'Convocatoria por la Democracia' "se va a desplegar" por toda España, con "materiales vinculados a cinco ejes de proyecto de país", que son "el mundo del trabajo y de los cuidados; el derecho a una vivienda digna; la defensa orgullosa de los servicios públicos como patrimonio colectivo que nos da un buen vivir y nos garantiza derechos; la gestión de los recursos energéticos en un momento de crisis ecosocial", y que España sea "un país de acogida".

Por tanto, según ha abundado, "simbolizamos con esta 'Convocatoria por la Democracia' un 'basta ya' a estar a la defensiva frente a una ofensiva" procedente de "la derecha y extrema derecha" con "valores muy reaccionarios", y que es un proyecto que llama "a la gente a que, desde el orgullo de sentirse plenamente defensores de la democracia", se sienta "partícipe no sólo de las aportaciones que se hagan, sino de las soluciones de país".

En esa línea, ha manifestado que "no hay propuesta sólida que no cuente con la participación activa de gente que, en su pueblo, en su ciudad, en su barrio, en su comunidad, sienta que con su aportación puede contribuir a las soluciones de los problemas complejos de nuestro país".

Maíllo también ha valorado que en la jornada de este sábado van a participar en mesas redondas "gente que no pertenece a IU", y que "se identifican con esta 'Convocatoria por la Democracia'", como la exdirigente de Sumar María Eugenia Rodríguez Palop, o la abogada y excandidata de Podemos en la Comunidad de Madrid, Alejandra Jacinto, que también fue portavoz de vivienda de Sumar en la última campaña a las elecciones generales.

También ha destacado que entre los participantes de esta jornada figurarán la concejal del Ayuntamiento de Málaga Toni Morillas (IU), que fue directora del Instituto de las Mujeres, y Jorge Riechmann, militante ecologista y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid.

Todas estas personas coinciden en representar desde su "activismo" lo "mejor de nuestro país", según ha defendido Maíllo, que ha destacado que van a formar parte de los debates programados para este sábado que "tendrán además un punto central en la presentación de un manifiesto en el que queremos que la sociedad se identifique con una llamada al optimismo, a la esperanza, a que este país es mucho mejor que aquellos que quieren construirlo a la ofensiva", desde "lo peor de sus demonios", ha abundado.

'Convocatoria por la Democracia' pretende situarse así "frente a la ola reaccionaria" que detecta en Europa para "evitar que se extienda en España", y para "organizar la resistencia, si en algún caso se extendiera, en forma de un discurso alternativo de valores de Estado y de sociedad".

Maíllo ha explicado que el proceso que comienza este sábado, 23 de noviembre, se prolongará "hasta abril o mayo" del año que viene para, "en junio, desarrollar una evaluación sobre lo conseguido, sobre la alianza adquirida, sobre qué propuesta de país, desde la defensa genuina de la democracia como poder popular, hacemos, y cómo podemos aportar a un cambio de rasante en el debate tan tóxico y venenoso que hay en España en estos momentos".

IU APELA A LA "UNIDAD"

Por otro lado, a la pregunta de si IU tiene intención de concurrir en solitario a las próximas elecciones generales, Maíllo ha respondido que la federación de izquierdas "ha propuesto una cosa muy clara" al respecto, y él ya ha "pasado de ventana hace mucho" tiempo, desde la premisa de que el de IU es "un proyecto que siempre ha apelado a la unidad".

"Siempre lo hemos dicho, y esa es nuestra nuestra hoja de ruta", ha remarcado para apostillar que, "mientras tanto", apuesta por "hacer política", por "dejar de hablar tanto de nosotros y hablar más de los problemas de la gente", y a eso es a lo que se van a "dedicar en Izquierda Unida a partir de ahora al 100%", ha advertido.

Así, ha remarcado que desde IU se van a "centrar en cuestiones que afectan y que interesan mucho a la población", como "dar una solución" al problema de la vivienda, "afrontar el debate de la crisis ecosocial" con "una política urbanística y de recursos", y "abordar una refundación y una profundización democrática", ha concluido Antonio Maíllo.