María Jesús Correa, abogada: "Los juzgados de Violencia de Género no son un lugar seguro para las víctimas"

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La abogada María Jesús Correa, especializada en violencia de género, ha sostenido este martes que "los juzgados de Violencia de Género no son un lugar seguro para las mujeres" víctimas de malos tratos, al tiempo que ha alertado de que "pese a la cantidad de legislación, protocolos e instrucciones que hay, cada vez hay más feminicidios y más mujeres jóvenes víctimas de violencia", así como menores asesinados por sus padres --violencia vicaria--.

En su comparecencia en el grupo de trabajo sobre la violencia de género en el Parlamento de Andalucía, esta abogada, que asegura que "sufro en mis carnes las grietas del sistema", ha puesto el acento en que "no podemos cargar la responsabilidad de la superviviencia de mujeres y menores sobre ellos, las víctimas". "Con las que han sido asesinadas, hemos perdido la batalla. Pero tenemos muchas mujeres vivas esperando que reaccionemos", ha interpelado a los grupos parlamentarios.

El Juzgado de Violencia es "hostil" a la mujer. "No se cumple nada de lo escrito", ha insistido María Jesús Correa. Además de exigir más juzgados ("el doble") de Violencia de Género, esta especialista en la materia tras 25 años de trabajo ha reclamado más personal formado en perspectiva de género. "Estamos aburridos de nuevos protocolos y legislación. Lo tenemos todo, pero lo que no tenemos es perspectiva de género", ha lamentado, al tiempo que ha criticado que "nadie responda por las decisiones equivocadas".

"Hemos puesto los juzgados para ayudar pero, como la Fiscalía y la judicatura no se formen, es imposible. No hay forma. Hay que poner interés y saber de lo que se está hablando, y no lo saben", ha exigido, tras llamar la atención primero sobre el hecho de que Viogen "no se lo leen en los juzgados" y, a continuación, sobre la necesidad de que haya juzgados de lo Penal "especializados" en la materia.

Sin salir del ámbito de los juzgados, esta abogada ha arremetido contra las guardias en las que se atienden los casos de violencia de género. "Son un desastre. Están sobrecargados y las mujeres salen peor de lo que entraron. Los juzgados terminan siendo disuasorios", ha argumentado para terminar lanzado una petición: "Un poco de dignidad a nuestro trabajo. ¿Todas las medallas se la van a poner los políticos a costa de nuestro trabajo?".

En Andalucía, han sido asesinadas en lo que va de 2024 un total de ocho mujeres. La última de ellas ha sido una vecina de Roquetas de Mar (Almería), de 56 años. En España asciende a 37 en 2024 y a 1.281 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos. Por otra parte, el teléfono 016 de atención a víctimas, familiares y entorno de casos de violencia machista ha recibido en el pasado mes de agosto un total de 1.555 llamadas en Andalucía.

Esto equivale a un 22,2% más que en el mismo mes del pasado año y representa el 15% nacional, entorno en el que se alcanzaron las 10.276 llamadas, según los datos recopilados por la unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer del informe mensual del Sistema de seguimiento integral de casos de violencia de género, Sistema VioGén, correspondiente al mes de agosto.