María Victoria Paterna, de Sí Peñarroya, nueva alcaldesa tras la moción de censura contra el alcalde del PSOE

La concejal del grupo Sí Peñarroya en el Ayuntamiento cordobés de Peñarroya-Pueblonuevo, María Victoria Paterna Otero, ha sido elegida este viernes como alcaldesa de la localidad al prosperar la moción de censura de los cinco concejales del PP, los dos de Sí Peñarroya --formación surgida de una escisión del PSOE--, la de Vox y la edil no adscrita Paloma Nogales Morales, ex de IU desde septiembre pasado, contra el hasta ahora alcalde, Víctor Manuel Pedregosa (PSOE).

En concreto, Pedregosa gobernaba desde junio de 2023 con el apoyo de sus seis concejales y tuvo un acuerdo con los dos ediles de IU en aquel entonces, pero se rompió a los pocos meses, en octubre de 2023, quedándose así en minoría en este municipio del norte de la provincia de unos 10.000 habitantes.

Tras las intervenciones de los portavoces, parte de ellas interrumpidas por voces y otras con aplausos, en el Pleno celebrado en el mercado con presencia de agentes de la Policía Local y Guardia Civil, ha salido adelante la moción de censura, que los concejales que la han apoyado han justificado como consecuencia de "la ineficacia" de la gestión del exregidor al frente del Consistorio y "la creciente crisis institucional y administrativa".

El grupo de concejales que han promovido la moción representan la mayoría absoluta del Pleno Municipal y actúan en su propio nombre y "en representación de los vecinos del municipio", han subrayado, para detallar que los motivos que han provocado la presentación de esta moción de censura se fundamentan en "una serie de actuaciones del alcalde, que se consideran gravemente perjudiciales para el desarrollo del municipio y el bienestar de la ciudadanía".

El primero de ellos es "la más que demostrada incapacidad de gestión, puesto que, en 18 meses, no ha planteado un solo proyecto propio, limitándose a finalizar algún proyecto heredado del anterior mandato, y dejando otros sin ejecutar, poniendo en riesgo la financiación conseguida por la anterior Corporación".

En el aspecto económico, han agregado, "Pedregosa es el responsable de una gestión económica deficiente, haciendo que Peñarroya-Pueblonuevo se sitúe, tras poco más de un año del inicio de su mandato, entre los cinco municipios de la provincia con mayor retraso en el pago a proveedores", al tiempo que han recordado que "Pedregosa heredó un ayuntamiento que pagaba sus facturas a los 23 días y ahora se paga con casi 80 días de retraso, afectando gravemente a la credibilidad y perjudicando la situación económica de los proveedores".

A lo anterior se suma "la falta de transparencia de Pedregosa, que ha llegado a firmar acuerdos con personas imputadas y condenadas por corrupción, y ha obstruido el acceso de la oposición a expedientes municipales, además de ocultar el uso indebido de un edificio municipal para actividades partidistas", han advertido los nueves concejales.

Así, los firmantes de la moción son "contrarios a la actitud déspota de Pedregosa, que utiliza la amenaza continua frente a aquellos ciudadanos que no le dan la razón". "Un claro ejemplo de ello es que ha provocado, en apenas un año y medio, la salida de dos concejales de su propio equipo de gobierno y de una concejal del grupo IU, grupo que apoya al PSOE en su gestión, demostrando una pérdida de confianza continua, incluso entre las personas que le acompañaban en su candidatura", han apuntado.

Según han expuesto, "si algo ha quedado claro en estos meses de mandato es que a Pedregosa tan sólo le interesa su situación económica, aprovechándose de la ausencia de concejales de la oposición para presentar de urgencia una subida de su sueldo".

LA NUEVA ALCALDESA

Por tanto, los firmantes de la moción de censura creen que "ha llegado el momento de poner fin a esta alarmante situación", y han presentado como candidata a la Alcaldía a María Victoria Paterna Otero, concejal de la Corporación Municipal y teniente de alcalde en el anterior mandato.

Esta propuesta ha sido respaldada por todos los concejales firmantes, quienes creen "indispensable poner fin a la parálisis actual, y reorientar la gestión municipal hacia un modelo más justo, transparente y eficaz". "Es el momento de recuperar la estabilidad, el respeto institucional y la capacidad de gestión que la localidad necesita para avanzar", han remarcado, para apostillar que "es el momento de dejar a un lado las diferencias ideológicas y los intereses partidistas y aunar esfuerzos para mejorar la vida de nuestros ciudadanos".

POSTURA DEL PSOE

Mientras, Víctor Pedregosa (PSOE) ha asegurado que la moción de censura ha provocado un "enorme rechazo" entre "la ciudadanía de Peñarroya". En una rueda de prensa reciente junto a la secretaria general del PSOE cordobés, Rafi Crespín, Pedregosa ha destacado, igualmente, "las muestras de cariño y de apoyo" recibidas de su partido, "a todos los niveles", desde "la dirección federal, la regional, la provincial y la local", agradeciendo especialmente el "respaldo total" de Crespín.

A ello se suma como los vecinos de Peñarroya le han profesado "muestras de afecto", que también le han llegado desde colectivos y asociaciones diversas, clubes deportivos, cofradías y empresarios, junto a "alcaldes socialistas de la provincia, pero también alcaldes del PP, que no entienden esta moción de censura, que no entienden cómo ocurrió esto y que, como me decía una alcaldesa del PP", consideran esto "una completa aberración".

En este sentido, Pedregosa ha argumentado que "una moción de censura es una herramienta que existe para cambiar o sustituir a un alcalde y siempre tiene que tener una motivación", pues "no puede ser simplemente por odio, por rencor, por una pataleta o por no haber sido capaces de ganar unas elecciones". "Esto es simplemente oportunismo político del PP, esto es el uso de una tránsfuga para alterar la voluntad democrática de los peñarreblenses", ha dicho.

A su juicio, "es importante respetar siempre el resultado electoral" y "evitar estas prácticas que deterioran la democracia y, más importante aún, no apoyarse nunca en una tránsfuga, como es Paloma Nogales", que "no representa ningún interés más que el propio y desde luego dudo mucho que tenga legitimidad para participar en un proceso de este tipo".

Pedregosa se ha preguntado si la moción de censura es "la respuesta del PP a que el gobierno municipal socialista se ha dedicado a defender los intereses de la ciudadanía de Peñarroya, a defender el agua potable y de calidad", a defender la vida de las personas, la sanidad pública, el Hospital del Guadiato y por oponernos a esas subidas abusivas de la basura y del agua por parte de la Diputación del PP, a pesar de prestar el peor servicio a la ciudadanía".

Y ha opinado también que "el PP de Peñarroya y el PP de Córdoba, entiendo que también, prefiere que gobiernen dos concejales de los 17 que conforman la Corporación", en alusión a que uno de los ediles de Sí Peñarroya ocupará la Alcaldía, "antes de que gobierne mi equipo, mi lista, la más votada y más respaldada por la ciudadanía, la más respaldada desde el año 2011, y eso hay que decirlo".

DENUNCIA DE IU

Por su parte, desde IU, que han rechazado esta moción, han denunciado y condenado "los daños sufridos en el coche" de su portavoz municipal, Pedro Ángel Cabrera, lo que han considerado un acto "intolerable, y que sólo busca intimidar, por mantener una posición coherente ante la lamentable moción de censura que la derecha, con el apoyo de tránsfugas".

En cuanto al ataque al vehículo de Cabrera, IU informó en una nota hace unos días que "ya se ha interpuesto la correspondiente denuncia ante las autoridades competentes", al tiempo que aseguró que estos ataques no van a amedrentarles. Por eso, desde IU seguirán "trabajando con firmeza para garantizar que el municipio avance, defendiendo los derechos de los vecinos frente a este tipo de actitudes antidemocráticas".