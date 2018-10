Marín advierte a la Junta de que "no cuente" con Cs para el Presupuesto de 2019 si no aumenta la ejecución en 2018

Actualizado 04/07/2018 12:16:09 CET

SEVILLA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs) se muestra contrario a negociar el Presupuesto de la Junta de Andalucía del próximo año 2019 si el Gobierno de Susana Díaz no aumenta el grado de ejecución presupuestaria de las cuentas autonómicas de 2018, aprobadas gracias al acuerdo entre el partido naranja y el PSOE-A, y, en ese sentido, avisa al Ejecutivo andaluz de que "no cuente" con ellos para la negociación de las cuentas del año que viene si no se da esa condición.

Así lo ha puesto de manifiesto este miércoles el presidente y portavoz del grupo parlamentario, Juan Marín, quien en una rueda de prensa en el Parlamento ha criticado el bajo grado de ejecución presupuestaria que, según ha señalado, se da en materia de infraestructuras en relación a las cuentas de 2018.

En concreto, ha señalado que "el grado de ejecución del Presupuesto general de la Junta de 2018 a día de hoy en relación al de 2017 es prácticamente el mismo", de forma que "se siguen haciendo las cosas de la misma manera", y "en infraestructuras sólo se ha puesto en carga el 27 por ciento del Presupuesto", según ha criticado.

De esta manera, a la pregunta de si entonces Cs no está dispuesto a negociar el Presupuesto de la Junta de 2019 si no aumenta el grado de ejecución presupuestaria, Marín ha respondido que "sí, evidentemente". "Para hacer lo mismo, una y otra vez, que no cuenten con nosotros", ha sentenciado.

Ha agregado que, aunque "la presidenta se comprometió" con él en diciembre del pasado año, en debate parlamentario, a "ejecutar el 100 por cien de las partidas en inversiones en el Presupuesto de 2018", en Cs son "razonables" y entienden la dificultad que conlleva lograr ese propósito sabiendo cómo van "los procedimientos y los tiempos", pero ha insistido en advertir de que "no podemos año tras año seguir cometiendo los mismos errores", y creen que "sería razonable irnos por encima al menos de un 75-80 por ciento en el grado de cumplimiento en materia de inversiones e infraestructuras", lo cual "mejoraría con creces las expectativas y resultados de los años anteriores", según ha opinado.

