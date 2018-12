Marín replica a la querella de Torra que seguirá "diciendo la verdad": "Nos vemos en los tribunales"

Actualizado 04/12/2018 15:13:50 CET

SEVILLA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente y portavoz de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, Juan Marín, ha asegurado este martes que seguirá "diciendo la verdad" y "defendiendo a los andaluces siempre que haga falta", después de que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, se haya querellado contra él por presuntos delitos de injurias y calumnias al decir en un debate electoral que el presidente catalán había insultado a los andaluces asegurando que tienen "un gen menos". "Nos vemos en los tribunales", ha apostillado Marín.

Así se ha pronunciado el candidato a presidir el Gobierno andaluz por Cs en un comentario en su perfil de Twitter, consultado por Europa Press, donde ha replicado a Torra que "ya se lo dije una vez y se lo vuelvo a repetir: Voy a seguir diciendo la verdad y defendiendo a los andaluces siempre que haga falta. Nos vemos en los tribunales".

La querella contra Marín, recogida por Europa Press, se ha presentado ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía al ser vocal suplente de la Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía, y recoge afirmaciones en el debate acusando a Torra de decir que los andaluces tienen "un gen menos que los catalanes", son más flojos y más vagos.

Según la querella, el dirigente andaluz de Cs atribuyó de una forma "reiterada, totalmente gratuita, sin ninguna justificación, con pleno conocimiento de su falsedad y temerario desprecio a la verdad, manifestaciones falsas" a Torra eventualmente proferidas contra los andaluces. Entre los insultos que supuestamente profirió Torra, según dijo "falsamente" Marín, están también los de 'bestias taradas', 'víboras' y 'hienas carroñeras'".

Para Torra, estas afirmaciones sobre él "atentan gravemente contra la dignidad, la fama y la buena estimación del más alto representante de la Generalitat de Cataluña", y pueden ser presuntamente injurias con publicidad al haberse vertido en medios de comunicación y redes sociales.

En rueda de prensa tras el Consejo Ejecutivo, la portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha expresado que no han presentado la querella hasta que ha finalizado la campaña electoral y se han celebrado las elecciones, para que no se interpretara que querían "distorsionar" los resultados en Andalucía. La también consellera de Presidencia ha recordado que el Govern siempre ha denunciado lo que ha considerado como injurias o actos constitutivos de delito, aunque ha admitido que no ha tenido demasiado éxito hasta ahora: "Pero lo seguiremos denunciando".