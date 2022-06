Marín augura un "batacazo monumental" de Olona y prioriza reeditar el gobierno PP-Cs a dejar "manos libres" a Moreno

SEVILLA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Ciudadanos (Cs) a la Presidencia de la Junta en las elecciones al Parlamento de Andalucía de 19 de junio y vicepresidente andaluz, Juan Marín, ha reiterado este martes su apuesta por el gobierno de coalición de PP y Cs, de manera que ha desechado la aspiración del presidente andaluz y candidato a la reelección, Juanma Moreno, para proclamar "nada de manos libres" y que "los gobiernos van a ser en coalición", mientras que ha augurado "una sorpresa, un batacazo monumental" de la candidata de Vox, Macarena Olona, tras las votaciones del domingo.

En declaraciones a los medios en Sevilla en el día después del segundo debate televisado de la campaña, celebrado en la RTVA, en su rechazo a las manos libres que viene pidiendo Moreno para formar gobierno, Marín ha indicado que "ya sabemos lo que pasa cuando alguno se pone a gobernar solo" y considerar que "el mejor gobierno posible es de Cs con el PP".

El candidato de Cs a la Presidencia de la Junta se ha cuestionado la estrategia que sigue Vox en su campaña en Andalucía por considerar que "a la gente no se le puede decir lo que quiere escuchar, sino lo que vas a hacer por ellos", momento en que ha esgrimido argumentos que manejó este lunes en el debate de Canal Sur para recordar que "la señora Olona quería cargarse Canal Sur, la única cadena que da corridas de toros, que muestra nuestra historia, nuestra cultura y se presenta anoche en el debate y dice que lo están pensando, que los profesionales se quedarán ahí" y colegir que "esta forma de engañar a los andaluces es un verdadero disparate".

Del "batacazo monumental" de Olona ha hecho partícipe al secretario general del PSOE-A y candidato a la Presidencia de la Junta, Juan Espadas, de quien ha considerado que "también está fuera de cualquier quiniela".

"Miente más que habla, lo estamos comprobando, ojalá hubiera dos debates más, no duraba ni un rato", ha proseguido afirmando Marín sobre Olona.

Entonces Marín ha invocado que su partido "es la única opción para que el populismo de Vox no entre en el gobierno y no haga daño a los andaluces con las medidas que quiere implantar". "O entra Ciudadanos o habrá un gobierno que no gobierne para todos los andaluces", ha remachado su razonamiento.

Como señal de su rechazo a los valores que parece incorporar Vox a la política andaluza con la llegada de Macarena Olona, Marín se ha arrogado una posición de defensa, convencido de que "tengo que proteger a Andalucía, a todos los que se levantan y que hacen un esfuerzo enorme por su familia".

Cuestionado por el trasvase de votos que apuntan los sondeos desde Cs hacia Vox, Marín ha esgrimido "un 30% de personas que no ha decidido sus votos", además de considerar que "los casi 700.000 andaluces que nos votaron en 2018 ninguno estará defraudado" y expresar su deseo de que "espero que lo valoren".

El candidato de Cs, al igual que hiciera en el minuto de cierre del debate de Canal Sur, ha instado a "votar lo mismo que votamos en 2018", para apuntar que "si eso sucede habrá mucha prosperidad, tranquilidad", con la advertencia de que de no repetir voto "después lo estaremos lamentando cuatro años".

"No nos vamos a quedar en casa, sentados en el sofá, antes iremos a votar a ese partido que ha hecho posible que Andalucía sea la envidia de España", ha apuntado el vicepresidente de la Junta sobre la movilización de su electorado, quien ha ratificado, como ha hecho esta mañana en alguna entrevista radiofónica, su idea de que si Cs logra un solo escaño, frente a los 21 que tiene en estos momentos, dimitirá, con la premisa de que "los políticos tenemos que tener dignidad", para enumerar los ejemplos de una actitud contraria como "el señor Sánchez, Casado, o el propio Moreno Bonilla, que pasó de 50 a 26 escaños".

"Siempre he cumplido mi palabra", ha sostenido Marín, quien seguidamente ha desechado ese futurible para afirmar que "vamos a tener grupo parlamentario" y con ello "estar cerca de esa suma necesaria para un gobierno de PP y Cs". "Con todo lo demás, siempre asumiré mi responsabilidad", ha trasladado.