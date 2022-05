Marín critica que Moreno no descarte repetir elecciones y su "deslealtad" por intentar fichar consejeros de Cs

SEVILLA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y candidato por Cs a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha afeado este lunes al presidente andaluz, Juanma Moreno, que haya dejado abierta la puerta a una repetición de las elecciones del próximo 19 de junio en función del resultado que arrojen las urnas si no logra una "mayoría suficiente" para gobernar. "¿Ya no le preocupa contar con nuevas cuentas para 2023?", se ha preguntado Marín, recordando el argumento esgrimido por Moreno para adelantar las elecciones. Además, ha calificado de "deslealtad" que el presidente haya reconocido públicamente que su partido, el PP, ha intentado fichar a consejeros de Cs.

En el marco de los encuentros informativos que organiza Europa Press Andalucía, en colaboración con la Fundación Cajasol, con los candidatos a la Presidencia de la Junta de los principales partidos y coaliciones que concurren a las autonómicas, Marín ha recordado que hace un año de los comicios en la comunidad de Madrid y "un año después, la señora Ayuso no ha sido capaz de aprobar un presupuesto con Vox, marcándole las políticas sociales y económicas". "¿Cómo va a hacer un presupuesto en tres meses con Vox de socio de gobierno? ¿De verdad?", se ha preguntado el coordinador de la formación liberal en Andalucía, al tiempo que ha criticado que "¿ya no le preocupa contar con nuevas cuentas para 2023?", argumento esgrimido por Moreno para el adelanto electoral.

Marín ha enmarcado estas declaraciones sobre un posible adelanto en una campaña del "voto del miedo, como dicen otros". "¿Miedo a qué? Hay que votar con ilusión", ha subrayado el candidato, para el que "las elecciones no se van a repetir porque los andaluces saben que les interesa este gobierno" de PP-Cs en coalición. En esta línea, el vicepresidente de la Junta ha insistido en que la "única" formación que "puede parar a Vox" es Cs. "La elección es PP-Vox o PP-Cs", ha remarcado Marín.

El candidato ha prometido que "Cs no dará su voto a un gobierno de PP-Vox" en caso de que hiciera falta llegado el momento de una investidura y ha asegurado que "si de Cs depende, Vox no va a gobernar en Andalucía". "Otros no pueden decir que no van a gobernar con Vox. Yo sí", ha sentenciado. Marín ha dejado claro que "quiero gobernar con el PP porque con las cosas de comer no se juega" y ha defendido que "el cambio se ha producido". "Queríamos hacer reformas y las hemos hecho. Somos gente que cumple lo que decimos. Ya veremos el 19 de junio la carita que se le queda a alguno", ha apuntado en alusión al escenario a la baja que prevén las encuestas para la formación que lidera Marín en Andalucía e Inés Arrimadas en España.

Sobre la confirmación por parte del propio presidente de la Junta y del PP, Juanma Moreno, de que su formación ha intentado fichar a consejero de Cs, Marín lo ha calificado de "deslealtad" y ha ironizado: "No me extraña, si los de Cs son los mejores. Sea o no sea verdad, es una deslealtad. No me gusta". El vicepresidente ha descartado que esto puede enturbiar la relación con Moreno, ya que "somos amigos y en campaña se dicen muchas cosas".