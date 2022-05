Moreno: "Si intentan imponernos una agenda que vulnere mis líneas rojas, será inviable cualquier gobierno"

PULPÍ (ALMERÍA), 23 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección por el PP-A, Juanma Moreno, ha afirmado este lunes que una repetición electoral tras el 19-J "no sería deseable", si bien ha advertido de que será "inviable cualquier posibilidad de gobierno" en caso de no lograr "mayoría suficiente" si los otros partidos "intentan imponernos una agenda que vulnere mis líneas rojas" marcadas por el "Estatuto de Andalucía".

Moreno ha trasladado que "todos tenemos que ser conscientes de lo que nos jugamos" en esta cita electoral y ha insistido en que el PP-A necesita una mayoría "suficiente, constructiva, tranquila, serena si queremos gobernar bien para Andalucía" frente a "fuerzas políticas" que quieran "imponer criterios que sean imposibles de asumir".

"Una repetición electoral no sería deseable y, desde luego por mi parte no es deseable; yo no la quiero, pero es evidente que los ciudadanos tienen que ser conscientes de que nos jugamos mucho y de que de las urnas tiene que salir un gobierno viable, que dé certeza, confianza, y seguridad a las familias andaluzas", ha indicado.

En declaraciones a los periodistas antes de acceder a la Geoda Gigante de Pulpí (Almería), el presidente andaluz ha advertido de que el PP-A no dará "un paso atrás en materia de lucha contra la violencia de género, en materia de lucha contra el cambio climático ni de autonomía".

"No los vamos a dar. Hay unas normas que son la Constitución y el Estatuto de Autonomía en las que no vamos a dar un paso atrás y si alguien intenta imponernos otro tipo de agenda que vulnere esa línea roja, pues será inviable cualquier posibilidad de gobierno", ha reiterado.

Al hilo de esto, Moreno ha asegurado que, como ha dicho "muchas veces", su "afán" es "gobernar en solitario" porque es lo que "hace falta", a su juicio, para poder contar con un ejecutivo "sólido, fuerte y con la capacidad de actuar de manera firme".

"Mi esfuerzo de aquí al 19 de junio será conseguir una mayoría suficiente que nos permita gobernar en solitario, es el gran objetivo que nos hemos marcado porque soy el primero que no me gustaría que se repitieran las elecciones", ha finalizado.