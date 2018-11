Marín (Cs) afea al PSOE que vote contra suprimir el impuesto de sucesiones en España tras apoyarlo en Andalucía

Actualizado 31/10/2018 14:47:26 CET

CÓRDOBA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Ciudadanos (Cs) a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha afeado este miércoles al PSOE su "contradicción" al votar este martes en el Congreso de los Diputados en contra de la propuesta de la formación naranja para suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones en España, mientras que en Andalucía "Cs le arrancó al PSOE la eliminación".

En declaraciones a los periodistas en Córdoba, Marín ha advertido además de "la misma circunstancia que se dio en Andalucía, que supuso que el PP votara en contra de la eliminación" de dicho impuesto.

En este sentido, ha defendido que "a los ciudadanos hay que hablarles claro", de manera que su partido propone "una reforma fiscal que afecta a todos los españoles, no solo a los que vivan en un determinado territorio, y no solo cuando llegan las elecciones por cuestiones electoralistas decir si se plantea un sí o un no cuando se trata de bajar los impuestos".

Al respecto, Marín ha remarcado que "el único partido que baja impuestos en Andalucía y en España es Ciudadanos, mientras todos los demás se dedican a subirlos o a decir que los quieren bajar cuando les interesa".

De este modo, el líder de Cs en Andalucía ha censurado que el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, "diga ahora que hay que bajar los impuestos en la región". Ante ello, le ha preguntado "¿por qué votó no en el Parlamento a favor de eliminar el impuesto de sucesiones o bajar el IRPF?".

En definitiva, Marín ha subrayado que "el PP dijo que no a más de dos millones de andaluces con estas reformas, y ahora propone que se les bajen los impuestos". "Ya está bien de tomar el pelo a los andaluces", ha apostillado el candidato a la Presidencia de la Junta por Cs.