Cs afea que Susana Díaz no explique a los andaluces su "incumplimiento" del acuerdo de investidura

Actualizado 12/09/2018 12:36:12 CET

SEVILLA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente y portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento andaluz, Juan Marín, ha reprochado este miércoles a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que no haya dado una explicación a los andaluces de su "incumplimiento" del acuerdo de investidura.

En rueda de prensa, Marín ha indicado que los andaluces se merecen una explicación de por qué Susana Díaz ha decidido "romper" el acuerdo de investidura entre PSOE-A y Cs por su "incumplimiento" de cuestiones fundamentales como las relativas a la regeneración democrática en la comunidad, que incluía la eliminación de aforamientos o la reforma de la Ley Electoral de Andalucía.

Ha criticado que Susana Díaz diga que no hay tiempo en esta legislatura para acometer la eliminación de los aforamientos porque se requiere de una reforma del Estatuto de Autonomía, cuando de lo que se trata, según Marín, es de que el PSOE-A al menos dé luz verde a la proposición de ley de Cs para iniciar ese proceso, ya que su formación tiene bien claro todos los pasos que se exigen para llevar a cabo la eliminación de los aforamientos.

Asimismo, Juan Marín ha indicado que no le "compra" a Susana Díaz el discurso de que un referéndum para la reforma del Estatuto de Autonomía tendría un coste de 20 millones de euros, sobre todo, porque podría llevarse a cabo junto a un proceso electoral convocado, ya sean elecciones municipales, autonómicas, generales o europeas, colocando una urna más.

"¿Susana Díaz piensa acaso que los andaluces son tontos?", ha preguntado Juan Marín, que ha agregado que, a estas alturas, quien le compre "el libro a la señora Díaz, sencillamente es porque no sabe leer".

Asimismo, el dirigente de Cs ha expresado que le ha sorprendido que la presidenta de la Junta no se haya puesto en contacto con él tras la ruptura del acuerdo de investidura, cuando en los tres años y medio de legislatura siempre ha habido una comunicación permanente.

Ha indicado que con el único que hablado ha sido con el vicepresidente de la Junta y consejero de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, pero sobre asuntos relativos al Pleno de la Cámara, sin hacer ninguna mención a la "ruptura" del acuerdo.

Marín ha insistido en que "no es razonable" que Susana Díaz no lo haya llamado, no por él, sino porque Cs "se lo merecía".