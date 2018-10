Marín (Cs) siente "decepción personal" con Susana Díaz por las "formas" del acuerdo con Podemos e IU en financiación

Publicado 06/03/2018 10:34:08 CET

SEVILLA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente y portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento andaluz, Juan Marín, ha asegurado este martes que siente "decepción personal" con la presidenta de la Junta, Susana Díaz, por las "formas" del PSOE-A en el grupo de trabajo parlamentario sobre financiación autonómica "sin tener el detalle lógico y razonable" de avisar de que iban a presentar un documento cerrado con Podemos e IULV-CA, aunque ha señalado que no puede hablar de "deslealtad" porque la financiación autonómica no forma parte de ninguno de los acuerdos suscrito por Cs con los socialistas.

Marín se ha pronunciado de este modo durante una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press al ser preguntado por si se ha sentido "ninguneado" por Susana Díaz después que Cs se haya quedado solo en su rechazo al documento de propuestas para el nuevo sistema de financiación autonómica apoyado por el resto de grupos en el Parlamento andaluz.

"Ninguneado no, pero no compartimos no haber sido partícipes del documento acordado, ni nosotros ni el PP-A, cuyo presidente, Juanma Moreno tendrá que explicar por qué lo apoya", ha apuntado el líder andaluz de Cs, que ha dejado claro que "si la señora Díaz y el PSOE-A piensan que porque seamos un grupo leal que cumplimos lo que firmamos y que somos coherentes en nuestros posicionamientos vamos a tragar con todo lo que consideren oportuno se equivocan".

En su opinión, los socialistas "han perdido totalmente las formas y han desvirtuado por completo el objetivo del grupo de trabajo de financiación" en el que considera que "no se ha planteado un debate para un documento de síntesis", sino que el PSOE "ha utilizado la puerta de atrás para colar un documento y decir que son lentejas, tienen cinco minutos para pronunciarse sobre él y a eso Cs no juega".

"NOSOTROS JUGAMOS LIMPIO"

"Nosotros jugamos limpio y no con este tipo de estrategias políticas para dejar fuera de la foto. No compartimos ni las formas ni gran parte del contenido" del documento acordado, ha insistido Marín, que ha recordado, no obstante, que "el asunto de la financiación autonómica no está en ningún acuerdo de investidura, de presupuestos, ni de ningún tipo entre PSOE-A y Cs".

Tras señalar que "para decir que Andalucía está infrafinanciada, que ya lo sabíamos todos, no hacía falta ningún grupo de trabajo", el líder de la formación 'naranja' en Andalucía ha reconocido que el PSOE-A "ha jugado de una forma que no esperábamos".

"Al no haber nada firmado no lo puedo catalogar de deslealtad, pero en el plano personal si tengo decepción porque hasta ahora siempre hemos hablado todo, tenemos una comisión de seguimiento de los acuerdos para fiscalizar que el PSOE-A está cumpliendo lo firmado, y en este caso ni siquiera se han molestado en decir que tenemos pensado meter un documento de estas características. Ese detalle lógico y razonable no se ha tenido, independientemente de los temas de fondo, como presentar un documento como si no hubieran pasado 70 expertos por el grupo de trabajo", ha criticado.

Por todo ello, Marín ha señalado que siente "decepción personal" con Susana Díaz, pero ha querido dejar claro que "no pone en riesgo nada" y ha puesto en valor que el Parlamento andaluz debate esta tarde la Ley de Formación Profesional, "que hemos tardado tres años en que llegue al Parlamento y hace apenas mes y medio estábamos en una situación tensa porque este tema o la reforma de la Ley Electoral no se traían al Parlamento".

PARTIDARIO DE AGOTAR LA LEGISLATURA

Preguntado por la posibilidad de un adelanto de las elecciones autonómicas, el líder andaluz de Cs ha afirmado que "lo normal, lo razonable y lo coherente es que la legislatura se culmine" y los comicios se celebren "en febrero o marzo" de 2019. "Soy partidario de agotar siempre, todas las legislaturas, también en Andalucía, salvo que la señora Susana Díaz decida que la discrepancia sobre la financiación es motivo para adelantar", ha apuntado.

Sobre la posibilidad de un pacto con el PP-A con Cs tras las próximas elecciones autonómicas, Marín ha recordado que su partido aprobó hace un año a nivel nacional un cambio de estatutos para poder entrar en gobiernos, lo que abre la "posibilidad de negociar con cualquier fuerza política que se presente a las elecciones y aritméticamente nos dé posibilidad de formar gobierno, aunque lo importante siempre es el proyecto".

"Siempre la fuerza más votada deberá intentar formar gobierno, pero si no lo consigue la segunda fuerza también tendrá esa oportunidad y ahí Cs siempre va a estar pendiente de ver qué se quiere hacer, pero no hablar de hacer presidente a Susana Díaz, a Juanma Moreno o a Juan Marín, si no de para qué", ha subrayado.

Sobre la huelga feminista del 8 de marzo, Marín ha asegurado que su formación "respeta" la convocatoria y acudirá a las manifestaciones, pero no va a "secundar la huelga" porque hay "otra forma para luchar contra la brecha salarial y las desigualdades" adoptando medidas como "las ayudas a la conciliación, la tarifa superreducida para mujeres autónomas en el ámbito rural o los permisos de paternidad".