Marín descarta por ahora restricciones de movilidad en Andalucía porque la pandemia está "bastante controlada"

LEBRIJA (SEVILLA), 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha descartado este lunes que, según la información de la que dispone hasta ahora, la Administración autonómica pueda adoptar alguna medida de restricción de la movilidad en puntos de la región como consecuencia de la incidencia de la pandemia del coronavirus, porque la situación al respecto de la misma está "bastante controlada" en este territorio.

Así lo ha indicado el vicepresidente de la Junta a preguntas de los periodistas en Lebrija (Sevilla), municipio al que se ha desplazado para firmar con el alcalde, José Benito Barroso, un convenio de colaboración con motivo del V Centenario de la muerte de Elio Antonio de Nebrija.

Marín ha confirmado que, este martes, el Consejo de Gobierno recibirá en su habitual reunión semanal el informe del consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, sobre la situación de la pandemia del coronavirus, después de que el comité de expertos que asesora a la Junta se reúna este lunes, y a partir de ahí "veremos si se lleva a cabo algún tipo de actuación concreta en algún municipio", pero ha subrayado que "la situación de momento está bastante controlada".

Así, ha puesto de relieve que la cifra de hospitalizados por Covid-19 en la comunidad autónoma asciende este lunes a 1.065 personas, lo que supone "un tercio" del pico de ingresos que se registró en torno a los meses de marzo y abril.

Al respecto, ha destacado que en Andalucía "disponemos de 21.000 camas en nuestros hospitales" y "1.200 UCI --Unidades de Cuidados Intensivos--, de las que hay ocupadas 100".

No obstante, ha reconocido que en algunos municipios como Lucena (Córdoba) o Casariche (Sevilla) se han tomado algunas medidas especiales por el nivel de contagios, como la realización de más test y una "mayor colaboración" con esas localidades, pero ha insistido en que, "de momento, no hay otra previsión" sobre adoptar otro tipo de medidas porque la situación de la pandemia en Andalucía "no es alarmante".

No obstante, ha recordado que ya el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado este fin de semana que "si hay algún tipo de novedad con respecto a lo que hasta ahora se ha venido haciendo, se plantearán esas posibilidades", dentro de las cuales podría haber "alguna actuación que pudiera ser similar" a lo que se ha adoptado en Casariche o Lucena, según ha abundado.

De este modo, ha indicado que, "de momento", para "ningún municipio" andaluz se plantea adoptar "nada que tenga que ver con lo que estamos escuchando de otras comunidades" autónomas como Madrid o Cataluña, u "otras que pudieran estar en una situación mucho peor que Andalucía".

Al respecto, ha resaltado que la andaluza es actualmente la "sexta" comunidad autónoma con menor incidencia de casos de contagios por 100.000 habitantes, por lo que "con esa proporción no nos planteamos nada parecido" a lo que se pudiera decidir "en otras ciudades, especialmente con una alta densidad de población, como le ocurre a Madrid", porque la situación de Andalucía "nada tiene que ver" con la que se da en la comunidad madrileña.

"APRENDER A CONVIVIR" CON EL CORONAVIRUS

También ha añadido que "siempre es preocupante que haya un contagio o una persona fallecida", pero que "también es verdad que hay que aprender a convivir con este virus durante mucho tiempo, desgraciadamente".

De igual modo, ha señalado que "ahora mismo lo que más nos preocupa es la situación de las residencias" de mayores, que "es donde hay que llevar un mayor control", porque el colectivo que vive en ellas es "una población diana que está viéndose nuevamente muy afectada" por la pandemia, según ha lamentado.

En todo caso, Marín ha indicado que "tenemos que ser muy cautos a la hora de dar datos" sobre la evolución de la pandemia, porque, "a medida que se vayan haciendo más pruebas, evidentemente habrá más positivos", pero "lo importante es la gravedad que pueda producir la enfermedad, en cuanto a que se puedan perder vidas", y eso se puede calibrar atendiendo al número de hospitalizaciones, tanto en planta como en UCI, según ha añadido, porque "contagiados podemos estar casi toda la población", y habrá quienes habrán superado la enfermedad que "ni se han dado cuenta".

En esa línea, ha insistido en señalar que la situación ahora en cuanto a hospitalizaciones en Andalucía "es muy diferente" a la de marzo o abril, "incluso la agresividad del virus también es completamente distinta", según ha añadido, entre otros motivos, "porque nuestros profesionales sanitarios hoy tienen herramientas y posibilidades a la hora de combatir" el coronavirus, y "conocen la evolución de la enfermedad".

Al respecto, Marín ha remarcado que, cuando en marzo el Gobierno decretó el estado de alarma, "faltaban medios materiales" para combatir el coronavirus y la Covid-19 "era una enfermedad completamente desconocida que no se sabía ni siquiera cómo atajar".

Por eso, el vicepresidente de la Junta ha querido "llamar un poco a la calma" de la población, aunque advirtiendo de que, si se diera "cualquier situación en cualquier municipio, en cualquier rincón de Andalucía, que requiera otro tipo de medida" distinta a la adoptada hasta ahora por el Gobierno autonómico, que a nadie "le quepa la menor duda de que, como en marzo, abril o mayo, lo volveríamos a hacer", pero "hay que ir viendo puntualmente cómo se va desarrollando" la pandemia en cada punto y "actuar en consecuencia", según ha concluido.