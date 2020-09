PSOE-A critica que la Junta genere "confusión" al pedir ahora que el Gobierno centralice decisiones sobre Covid

SEVILLA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha criticado que el Gobierno andaluz que lidera Juanma Moreno está provocando "mucha incertidumbre" y "confusión" con su gestión de la pandemia del Covid-19, toda vez que le ha afeado que "esté pidiendo ahora que el Gobierno de España centralice la toma de decisiones cuando hace nada estaban reclamando que el mando único se transfiriera a las comunidades autónomas".

Así se ha pronunciado a preguntas de los periodistas en rueda de prensa el portavoz socialista de Hacienda, Antonio Ramírez de Arellano, al hilo de que el jefe del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno, defendiera este domingo que el Gobierno de la Nación "debe marcar ya unos criterios objetivos para todo el territorio que justifiquen las medidas más intensas" ante la evidencia de que la situación de la pandemia "está empeorando".

"El Gobierno andaluz es reticente a anticiparse a las situaciones que son perfectamente previsibles", ha sostenido el portavoz socialista, que ha incidido en que aunque aún no conocen las nuevas medidas para contener los contagios de Covid que va a anunciar la Junta, "no se puede decir que no tengan que atender una situación previsible".

A su juicio, en unos momentos como los actuales, de enorme dificultad, "los gobiernos tienen que actuar de una manera, además de cuantitativa, cualitativa", dado que entiende que "o sólo se trata de acertar, que puede ser difícil, "sino de trabajar por no generar más incertidumbre".

Pero por contra, Arellano reprocha al Gobierno autonómico que "en demasiadas ocasiones se instala en el triunfalismo, se deja llevar por su propia propaganda y está llegando tarde a problemas previsibles".

De hecho, ha dicho estar muy sorprendido por la última reclamación del presidente para que el Ejecutivo central marque unos criterios objetivos para todo el territorio ues, para Arellano, "no se puede estar un día diciendo que el mando único debe volver a las comunidades, votando el PP y Pablo Casado en Madrid contra la prolongación del estado de alarma, y pocas semanas después, la Junta pide que el Gobierno de España genere medidas homogéneas para todo el territorio".

"Una cosa u otra, tiene que haber claridad en los planteamientos porque sino cualquiera puede llevarse una enorme confusión", ha advertido el dirigente del PSOE-A que ha incidido en que esa confusión "tiene un efecto negativo sobre la propia pandemia y sobre la crisis económica".

También se ha referido a la situación de Madrid para criticar que el Gobierno de esa comunidad "exhibe una política en el ámbito fiscal de perdonarle los impuestos constantemente a los más pudientes" pero luego, "cuando le toca responder a un problema en el que tiene una responsabilidad clara, recogida en las competencias que la ley le otorga, es reticente, como si echaran de menos alguien a quien echarle la culpa".

Por todo, desde el PSOE-A piden a la "que se concentre en sus competencias, que abandone el triunfalismo, que adopte estrategias de anticipación, que genere certidumbre y que no se esfuerce en generar incertidumbre, que es lo que nos da la sensación que tiene como su lema en la última semana" y todo, antes de recordar que el Gobierno y las autonomías se reunieron en julio y "establecieron numerosos criterios comunes" por lo que avisa de que ahora "intenta evitar las responsabilidades propias".