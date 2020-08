Marín rechaza la "falta de sensibilidad" de Montero dando a Andalucía "migajas" en el reparto de fondos

SEVILLA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín (Cs), ha censurado la "falta de sensibilidad" del Gobierno central, pero sobre todo de la ministra de Hacienda, otrora consejera andaluza de este ramo, María Jesús Montero, por dar "migajas" a la comunidad autónoma en el reparto de los fondos destinados a paliar las consecuencias del Covid, "más aún conocido las necesidades y carencias que tiene Andalucía".

En una entrevista con Europa Press, Marín ha advertido de que en la distribución de los recursos por parte del Ejecutivo nacional "hay una intencionalidad" y ha rechazado por injustos los criterios que ha aplicado para el reparto dado que "no se tiene en cuenta criterios tan razonables como puedan ser, no solo la población, sino también la dispersión geográfica, el gasto sanitario por habitante y no se ha valorado para nada la prevención y el esfuerzo que hemos hecho para que Andalucía hoy tenga uno de los mejores resultados sanitarios de España frente al Covid". "El esfuerzo no ha servido a la hora de recibir recursos", ha lamentado.

Tras incidir en que Andalucía, ante esta crisis, ya parte de unos niveles de convergencia inferiores con respecto al resto de España en muchas materias como el desempleo, el vicepresidente ha criticado que el Gobierno de Sánchez "castigue" a Andalucía cuando ha reclamado ayudas para sectores como el turístico, el sanitario o para la educación y las políticas sociales.

"Me quedo muchas veces con la boca abierta, asombrado de esa falta de sensibilidad y sobre todo por la falta de un criterio justo", ha abundado para explicar que en Andalucía hay más 8,6 millones de personas "y cuando hablamos de sanidad hay que protegerlas a todas, no se puede establecer un criterio sólo en función de cuántos positivos has tenido, cuantos PCR o fallecidos has tenido".

Y es que, como ha recalcado, proteger a todos los andaluces requiere "un esfuerzo humano tremendo por parte de nuestros sanitarios y también un esfuerzo económico brutal, que descuadra cualquier presupuesto". De manera que recalca que esto, traducido a la ayuda que ha recibido la Junta del Gobierno central, "son migajas".

RECLAMAR LO QUE ES JUSTO

Igualmente, Marín ha descartado que la Junta pueda llevar su petición más allá que a insistir en "reclamar lo que es justo" pero ha asegurado que "si hubiera alguna posibilidad de reclamar vía judicial cualquier agravio, como se está produciendo, que a nadie le quepa duda de que este Gobierno lo haría".

Según ha precisado, de los 16.000 millones de euros que ha distribuido el Gobierno central entre las comunidades en este primer reparto, y de los que Andalucía ha recibido ya 597 millones, "si hubiera un criterio razonable, no solo la población sino en virtud del gasto sanitario, la prevención o la necesidad de contratación de personal, en general, en función de la situación sociosanitaria; Andalucía tendría que recibir entre un 15 y un 18 por ciento aproximadamente, unas cantidades que nada tienen que ver con lo que hemos recibido".

Además, el vicepresidente andaluz ha lamentado que cuando reclaman explicaciones al Gobierno central y, en concreto, a María Jesús Montero, "nos dan la callada por respuesta".

"Solo el presupuesto de Sanidad se va a elevar este año por encima de los 13.000 millones de euros y teníamos aprobado un presupuesto de 11.057 millones de euros, esto es un gasto extraordinario que no significa que no vayamos a cubrir lo que tenemos que cubrir, sino que ha venido provocado por una situación sobrevenida a todo el mundo", ha indicado.

Y así, se pregunta "por qué no tiene la misma respuesta el Gobierno de España para todos los españoles, por qué hay españoles de primera, de segunda y hasta de tercera, ¿por que los gobiernos sean de distinto color político?". Esto lleva, a su juicio, a la desafección de los ciudadanos a la política, y a que no crean en sus dirigentes. "En una situación de emergencia no se puede actuar así", ha zanjado.

