Marín señala su "máximo respeto" por Felipe González por los valores democráticos que representa

SEVILLA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta y portavoz de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, Juan Marín, ha mostrado este jueves su "máximo respeto" al que fuera presidente del Gobierno Felipe González por "los valores democráticos y principios" que representa, aunque no ha entrado a valorar las palabras del secretario general del PSE-EE de Guipúzcoa, Eneko Andueza, que ha sugerido que debe marcharse del PSOE.

Preguntado al respecto por los periodistas, Marín no ha valorado los problemas internos de cada partido ni las decisiones personales de cada uno, pero, personalmente, sí ha destacado los valores democráticos que Felipe González ha representado en los últimos 40 años y que le han permitido "desarrollarse en una sociedad como la española".

"Para mí, tiene el conocimiento y la experiencia para aportar mucho en un momento como este, pero si su propio partido no lo respeta y no lo tiene en consideración, yo no lo valoro", ha indicado.

En este sentido, ha afirmado que la opinión de Felipe González o del que también fuera presidente del Gobierno José María Aznar "se merece el mayor de los respetos. "Es bueno escucharlos, tenerlos en cuenta y que después cada uno tome sus decisiones", ha concluido.