Marta Siles, elegida presidenta del PP de Priego - PP

CÓRDOBA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Marta Siles ha sido elegida presidenta de la junta local del PP de Priego de Córdoba en el congreso local de esta formación celebrado ayer viernes. Siles asume la presidencia del PP local de este municipio tras una "fructífera etapa" de nueve años con Cristina Casanueva al frente de la formación.

En su intervención, según un comunicado, Siles recordó sus inicios en política en 2019 de la mano de la entonces alcaldesa María Luisa Cabellos y su labor al frente de la concejalía de Urbanismo desde la que le ha permitido "conocer cada rincón de Priego y de sus aldeas, contribuir a la resolución de problemas reales y, en muchas ocasiones, mejorar la vida de las personas".

Siles ha asegurado que su voluntad es la de "liderar a un gran grupo humano, complementar la labor del alcalde Juanra Valdivia y de los concejales del equipo de Gobierno, y aportar a este nuevo proyecto tanto mi visión profesional como mi compromiso personal, desde una responsabilidad que exige trabajar cada día con honestidad, cercanía y la voluntad de dejar, entre todos, un municipio mejor para quienes lo habitamos y para quienes vendrán después".

La nueva presidenta local compartió los retos electorales que están en el horizonte, como son revalidar la victoria en las elecciones municipales de mayo de 2027, continuar siendo la primera fuerza política en Priego de Córdoba, "como lo hemos sido durante la última década", y contribuir a la victoria de Alberto Núñez Feijóo en las próximas elecciones generales.

En el congreso del PP de Priego de Córdoba participó el precandidato a la presidencia del PP de Córdoba, Adolfo Molina, quien reconoció el "gran trabajo" de Cristina Casanueva al frente del PP de Priego de Córdoba y animó a la nueva presidenta a "cuidar el legado recibido y hacerlo crecer".

Molina incidió en que el PP tiene que mantener "siempre su identidad, su presencia y su contacto con la sociedad". "Escuchar, estar en la calle y cuidar a los afliados y simpatizantes. Necesitamos un partido fuerte, activo y unido para seguir trabajando por nuestros vecinos desde las instituciones donde estamos representados", ha dicho.

Adolfo Molina aseguró que el PP de Córdoba está preparado para las próximas citas electorales, las elecciones generales con el objetivo de que el cambio sea posible y Alberto Núñez Feijóo alcance la presidencia del Gobierno de España, y de cara a las elecciones municipales de mayo de 2027, donde el objetivo es revalidar las alcaldías, aumentarlas y llevar el proyecto de buen gobierno y buena gestión del PP a más municipios de la provincia de Córdoba, siempre con la referencia y el respaldo del presidente Juanma Moreno.

"Los proyectos políticos duraderos se construyen con estabilidad, con presencia territorial, con equipos y con organizaciones capaces de mantener el contacto con la sociedad", aseguró.

Marta Siles es concejal en el Ayuntamiento de Priego de Córdoba y presidenta del área de Urbanismo y Vivienda, además de vicepresidenta segunda de la Diputación provincial de Córdoba y diputada delegada de Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda.