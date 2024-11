Martina Velarde no optará a la reelección y Raquel Martínez aspirará a liderar Podemos Andalucía con su apoyo

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La actual coordinadora de Podemos Andalucía y secretaria de Justicia y Derechos Humanos en la ejecutiva estatal del partido, Martina Velarde, ha anunciado este lunes su intención de no presentarse al proceso de primarias para renovar el Consejo Ciudadano Andaluz que actualmente preside, y ha expresado su respaldo a una candidatura que va a liderar la actual secretaria de Organización del partido morado, Raquel Martínez.

Así se ha anunciado en una convocatoria de prensa celebrada este lunes en Sevilla, coincidiendo con la apertura del proceso de primarias para elegir a coordinadores y direcciones autonómicas de Podemos en Andalucía, entre otras comunidades, al que la concejal del Ayuntamiento de Sevilla Susana Hornillo ya anunció días atrás su intención de concurrir encabezando una candidatura.

Raquel Martínez encabezará así "la candidatura oficial en la primarias de Podemos Andalucía", según se pone de relieve en un comunicado en el que se subraya que la actual secretaria de Organización cuenta con el respaldo de Martina Velarde, así como del "histórico dirigente sindical" Diego Cañamero y de los parlamentarios andaluces José Manuel Gómez Jurado y Alejandra Durán.

Martina Velarde ha justificado su decisión de no presentarse a las primarias para renovar como coordinadora de Podemos Andalucía en el "ingente trabajo" que realiza en el Congreso de los Diputados --donde cuenta con un escaño en el Grupo Mixto por la provincia de Granada--, que "me absorbe prácticamente en la totalidad del tiempo del que dispongo", según ha indicado para explicar que quiera "dar un paso al lado en el ámbito de la dirección andaluza" de la formación que a nivel nacional lidera Ione Belarra.

Velarde, que sustituyó en el año 2020 a Teresa Rodríguez como coordinadora de Podemos Andalucía, ha defendido su gestión al frente del partido, y en esa línea ha comentado que "recibimos un partido destrozado, usurpado por otro partido, sin finanzas, sin representación parlamentaria, que hemos levantado con mucho esfuerzo".

CANDIDATURA DE RAQUEL MARTÍNEZ

De igual modo, Velarde, que "seguirá en el equipo de máxima confianza de Ione Belarra", ha apoyado públicamente la candidatura del equipo que encabeza Raquel Martínez, 'Podemos Transformar Andalucía', que, según se expone en el citado comunicado, "agrupa a los principales referentes públicos del partido", como el citado Diego Cañamero, que concurrió a las elecciones europeas del pasado mes de junio en la lista de Podemos y es miembro del Consejo Estatal del partido.

Cañamero se integra como número dos en la candidatura de Raquel Martínez, que también contará con el parlamentario más joven de la actual legislatura andaluza, el cordobés José Manuel Gómez Jurado, así como con la también diputada granadina Alejandra Durán, actual portavoz adjunta del grupo parlamentario Por Andalucía.

Del ámbito municipal, la candidatura cuenta con el respaldo de concejales como Nico Sguiglia, de Málaga; Nerea Tovar, de Dos Hermanas (Sevilla); Gema Martínez, de Torreperogil (Jaén), o Mari Ángeles García, de Tomares (Sevilla).

Raquel Martínez ha señalado que "Andalucía necesita transformaciones profundas para atajar los desequilibrios sociales, de género y medio ambientales que sufre, y por eso nos llamamos 'Podemos Transformar Andalucía'".

La candidata ha considerado que las "políticas" del Gobierno del PP-A de Juanma Moreno "han profundizado las desigualdades como nunca antes", y al respecto ha lamentado cifras como "un millón de andaluces esperando una operación" y que "33 personas dependientes mueren cada día sin recibir la atención a la que tienen derecho".

"Está claro que la prioridad de Podemos en Andalucía debe ser construir un partido fuerte y unido para contribuir, junto a la sociedad civil organizada, a desalojar al PP de la Junta de Andalucía", ha manifestado la actual secretaria de Organización andaluza, que ha defendido que su candidatura "está inmersa en la sociedad civil".

En esa línea, ha valorado que cuenta con "personas referentes de la lucha por la tierra y los derechos de los trabajadores, de los movimientos vecinales por la vivienda y contra la turistificación, del movimiento de solidaridad con Palestina, de las mareas por la sanidad y la educación públicas, en defensa del medio ambiente, del sindicalismo".

Es "una candidatura muy metida en la realidad social de Andalucía", según ha incidido Raquel Martínez, que ha reivindicado "la coralidad" de su propuesta. "Creemos en los equipos colectivos y esta es una candidatura colectiva, con presencia en todas las provincias, con un equipo de personas con demostrada capacidad y con enorme peso de compañeras al frente de áreas muy importantes que tienen que ver con la acción de Podemos en la sociedad y en la esfera institucional", ha declarado en esa línea.

INVITACIÓN A SUSANA HORNILLO PARA QUE SE SUME A LA CANDIDATURA

Ha añadido que la suya es "una candidatura de unidad que no sólo se lo cree, sino que apuesta por construir unidad y cohesionar Podemos". "Necesitamos un partido fuerte y unido y por eso, hemos invitado desde el minuto uno a la compañera (Susana) Hornillo para que sea parte del equipo. Aquí no sobra nadie, al contrario, necesitamos muchas manos para remar juntas en la misma dirección", ha abundado Raquel Martínez.

De igual modo, la candidata ha destacado la "alta participación" en la elaboración de los documentos políticos, con un método colaborativo y "las aportaciones de más de un centenar de militantes de toda Andalucía, que están participando en la confección de los documentos político, organizativo y de feminismos de la candidatura", según ha explicado.

Preguntada por su posición sobre la unidad con otra fuerzas políticas andaluzas, Martínez ha declarado que "la prioridad es que la marca Podemos llegue con toda la fuerza posible a las próximas citas electorales".

"Como ya hemos dicho en otras ocasiones, Podemos tiene una prioridad: fortalecerse y construir un proyecto de izquierda transformadora para servir a nuestro pueblo como herramienta útil de cambio social. Esa es nuestra máxima prioridad", ha subrayado.

CANDIDATURA "EN TOTAL SINTONÍA" CON LA DIRECCIÓN DE IONE BELARRA

De igual modo, preguntada por el conocimiento por parte de la dirección estatal de la candidatura que encabeza, Martínez ha respondido afirmativamente. "No podía ser de otra manera, yo misma soy miembro del Consejo Estatal y, obviamente, no doy este paso sin ese apoyo importante y del conjunto de compañeras y compañeros que hoy me acompañan", ha remachado.

"Nuestra candidatura se sitúa en total sintonía con la dirección estatal encabezada por Ione Belarra", ha manifestado en esa línea Raquel Martínez, que ha señalado además que en ella participa Diego Cañamero, "candidato que fue determinante en Andalucía para aupar a Irene Montero y a Isa Serra al Parlamento europeo", y que cuenta con "el apoyo de nuestra querida Martina (Velarde), que, aparte de ser diputada en el Congreso, es miembro del equipo de confianza de Ione Belarra", por lo que "es evidente que contamos con el apoyo y el cariño de la dirección estatal" de Podemos, ha incidido la candidata.