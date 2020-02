Martínez-Almeida: El Gobierno de Moreno ha llegado para “mantenerse” y no “agachará la cabeza” ante Sánchez

Publicado 14/02/2020 10:28:15 CET

El alcalde de Madrid, el 'popular' José Luis Martínez-Almeida, ha manifestado este viernes en Sevilla que el Gobierno andaluz que preside Juanma Moreno ha llegado "para mantenerse y gobernar en beneficio de todos los andaluces" y se ha mostrado convencido de que no agachará "la cabeza" ante el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Martínez-Almeida ha sido el encargado de presentar, en la capital andaluza, la intervención del consejero andaluz de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, en el Forum Europa.

Tras indicar que Bendodo no sólo es un compañero de partido, sino también un amigo, ha apuntado que el consejero andaluz de la Presidencia, un malagueño "sevillano de adopción", es una persona de larga trayectoria política que entendió desde el primer momento que el servicio público es el camino más corto que hay para mejorar la sociedad y solucionar los problemas de los ciudadanos.

Para Martínez-Almeida, desde Andalucía se dan lecciones en política al conjunto de los españoles desde hace un año, cuando el PP llegó al Gobierno andaluz. Las elecciones autonómicas del 2 de diciembre de 2018 demostraron, en su opinión, que "no hay muro por alto que sea que no se pueda derribar o saltar" y que no hay gobierno del PSOE que no tuviera finalmente una fecha de caducidad.

Ha indicado que con la ayuda "inestimable" de Ciudadanos (Cs), que gobierna con el PP-A en coalición en la Junta, y de Vox para la investidura se produjo hace un año "el ansia de cambio de los andaluces". Se ha mostrado convencido de que el Gobierno andaluz de PP-A y Cs "ha llegado para mantenerse y gobernar en beneficio de todos los andaluces".

EJEMPLO PARA ACUERDOS EN OTROS TERRITORIOS

Según ha subrayado, los populares de otros territorios de España aprendieron del PP-A que se podía llegar a acuerdos con otros partidos para conformar un Gobierno de coalición, con la premisa siempre de anteponer el interés general al interés particular de las formaciones políticas.

Para el alcalde de Madrid, desde que el PP-A llegó al Gobierno andaluz, los ciudadanos de esta comunidad ya no tienen que preocuparse del uso de tarjetas de crédito por parte de altos cargos de la Junta o de si hay estancias secretas. El Ejecutivo andaluz, según ha recalcado, está centrado en tratar de mejorar la vida de los ciudadanos, bajando impuestos o reduciendo listas de espera hospitalarias.

A su juicio, el Gobierno andaluz de PP-A y Cs está demostrado con su acción que las banderas sociales no son banderas exclusivas de la izquierda, sino que son propias "de políticas del centro derecha liberal".

Martínez-Almeida se ha mostrado convencido de que el Gobierno andaluz no va a tener un "aliado" en el Ejecutivo nacional ni puede confiar en que éste "respete la lealtad institucional".

El Gobierno andaluz, según ha señalado, no está dispuesto a aceptar que se pueda romper la igualdad entre los españoles o que en este país haya ciudadanos de primera y de segunda y no va a "agachar la cabeza" ante el Ejecutivo de Sánchez por intereses partidistas.

Tras esta intervención de Martínez-Almeida, Elías Bendodo le ha agradecido sus palabras y ha dicho que contar con él es "un lujo" para Madrid y para el PP. "Madrid tiene un magnífico alcalde que conoce y quiere a su ciudad", según ha indicado Bendodo, quien ha apuntado que es un "alcalde moderno" que atiende el presente con visión de futuro. Para Bendodo, Madrid y Andalucía son "territorios de libertad".

Ha dicho que el único "defecto" que tiene Martínez-Almeida es que es de Atlético de Madrid y ha reconocido que él es del Barça, aunque parece que "hoy día ya no se puede ser del Barça", y que su segundo equipo también es el Atlético.