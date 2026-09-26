Martos (Jaén) impulsa el programa 'Abierto por obras' para acercar a la ciudadanía la recuperación de su patrimonio

El alcalde de Martos (2i), Emilio Torres, en la primera sesión del programa 'Abierto por obras', junto a los concejales de Cultura y Urbanismo y la técnico de Patrimonio Histórico. - AYUNTAMIENTO DE MARTOS

MARTOS (JAÉN), 26 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Martos (Jaén) ha puesto en marcha el programa 'Abierto por obras. Recuperamos nuestra historia', con el que pretende acercar a la ciudadanía los espacios patrimoniales en los que se está interviniendo y a las personas que trabajan en su recuperación.

Desde de septiembre a mayo, cada mes tendrá un lugar como protagonista, con una conferencia y una visita guiada vinculadas a él. La propuesta permitirá conocer la historia de estos espacios, comprender las actuaciones y seguir un proceso que habitualmente queda fuera de la mirada pública hasta el día de la inauguración.

Desde la Concejalía de Cultura y Patrimonio se plantea esta iniciativa, que incorpora actividades para los centros escolares junto a profesionales de la arqueología, como una forma de compartir el cuidado del patrimonio y de explicar la gestión pública.

En este sentido, señala que las obras suponen una inversión colectiva, generan expectativas y, en ocasiones, también molestias. Dar a conocer qué se está haciendo y por qué, escuchar las preguntas de la ciudadanía y facilitar el acceso a la información forma parte de la responsabilidad de quien las impulsa.

El alcalde de Martos, Emilio Torres, ha situado este programa dentro de una apuesta más amplia por el patrimonio, de la que es ejemplo el convenio firmado recientemente con la Universidad de Jaén "que supone un paso importante para investigar y conocer mejor nuestro pasado".

También ha aludido a otros proyectos, en ejecución o en fases previas, como la recuperación de la antigua estación de Renfe, el Cine San Miguel y los refugios de la Guerra Civil, además de la creación de un museo de historia y arqueología de la ciudad. "Queremos que esa historia que tantas familias marteñas sienten como propia se conserve y pueda ser conocida y disfrutada por las próximas generaciones", ha dicho.

'Abierto por obras. Recuperamos nuestra historia' ha comenzado esta semana, con dos jornadas centradas en el propio Ayuntamiento, donde se ha desarrollado una actuación para recuperar el edificio, mejorar su eficiencia energética y adecuarlo a su uso.

La conferencia 'Nuestro Ayuntamiento de Martos: su historia y su recuperación', celebrada este jueves, ha dado conocer la historia de este emblemático inmueble y el proceso de restauración.

El concejal de Urbanismo, Juan Carlos Canalejo, y la técnico municipal de Patrimonio Histórico, Ana Cabello, fueron los encargados de detallar la evolución y las actuaciones realizadas. Ya este sábado, está prevista una visita guiada al Ayuntamiento que permitirá conocer 'in situ' la intervención.

ESCOLARES

El programa incluye, igualmente, una actividad especial cada trimestre dirigida a los centros escolares. La primera acercará al alumnado a la arqueología en la plaza de la Constitución, junto al equipo del Instituto de Arqueología Ibérica de la UJA.

La propuesta permitirá descubrir qué es esta disciplina, qué trabajo desarrolla un arqueólogo y cómo se construye el conocimiento sobre el pasado a partir de la investigación. Los centros interesados podrán inscribirse en la Casa de la Cultura.

"Incorporar a los escolares responde a una convicción que atraviesa todo el programa: el vínculo con el patrimonio se aprende también al recorrerlo, hacer preguntas y conocer a quienes lo estudian. En este caso, el lugar de aprendizaje será una plaza que forma parte de su vida cotidiana", ha explicado el Consistorio.