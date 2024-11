Más del 50% de los jóvenes en Andalucía optan por el alquiler ante las dificultades de acceso a la propiedad

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Según el estudio 'La vivienda en España', presentado en el Foro Gaesco de Sevilla este martes y elaborado por Javier Díaz, más del 60% de los hogares de población extranjera viven de alquiler, al igual que más del 50% de los jóvenes menores de 29 años en Andalucía. Este fenómeno refleja "una creciente tendencia hacia la flexibilidad residencial, motivada por lo saltos precios y un esfuerzo económico que dificulta la compra de vivienda".

El informe recogido en una nota de prensa y publicado por la Fundación del Instituto Español de Analistas, ha ofrecido "un análisis exhaustivo de las dinámicas del mercado inmobiliario en España, destacando a Andalucía, y en particular a Málaga y Sevilla, como motores del desarrollo residencial en el país". Expertos y líderes empresariales han coincidido en "la necesidad de adoptar soluciones innovadoras que permitan a Andalucía mantener su papel como motor del crecimiento económico y social en España, mejorando al mismo tiempo el acceso a la vivienda para los ciudadanos".

En el acto, el presidente del Grupo Insur, Ricardo Pumar, ha subrayado "la importancia de implementar medidas para equilibrar la creciente demanda de vivienda en la región, actuando decididamente sobre los factores que limitan la oferta; como la simplificación y agilización de los trámites administrativos para la urbanización de los terrenos; intensificando la figura del silencio administrativo positivo; profundización en la industrialización de la construcción; la flexibilización de los cambios de usos del suelo; y la colaboración público-privada en la promoción de vivienda asequible".

Por su parte, la presidenta del Foro Gaesco, Carmen Núñez ha destacado en su discurso de bienvenida "la necesidad de aumentar la producción de vivienda, tanto libre como protegida con el objetivo de dar respuesta a la creciente demanda, no solo en Andalucía, sino a nivel nacional". Desde 2011, "no se han construido más de cien mil viviendas en España, lo que -según ha dicho- no es suficiente respuesta a la demanda actual".

El estudio resalta que Andalucía se ha consolidado como "una de las comunidades más dinámicas de España, generando el 12% del empleo nacional durante 2023". Málaga y Sevilla han liderado este crecimiento, acumulando el 36% y el 25% del empleo creado en la región, respectivamente. Este dinamismo "ha incrementado la demanda de vivienda, generando tensiones en el mercado inmobiliario".

Por ejemplo, Málaga, ha superado los picos de precios de 2007, mientras que Sevilla "refuerza su papel como capital económica y cultural de la región, atrayendo tanto a la población local como a nuevos residentes".

Según Javier Díaz, "el potencial real de reconversión de activos terciarios en viviendas ascendería a cerca de 93.000 unidades en las áreas metropolitanas de Madrid, Barcelona, Málaga y Valencia (aumentando el stock de vivienda disponible en estas áreas en un 1,04%)". Además, desde 2011, el informe ha indicado que "no se han terminado más de 100.000 viviendas al año en España, una producción insuficiente para reducir el fuerte déficit de inmuebles". "La solución pasa obligadamente por aumentar la producción de vivienda, tanto libre como protegida, para corregir este desequilibrio", ha sostenido el autor.