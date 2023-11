Más de 500 furgonetas sancionadas en Andalucía por circular sin la ITV en regla en el Black Friday, según la DGT

SEVILLA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha controlado un total de 19.174 furgonetas en las carreteras andaluzas en el marco de una campaña de vigilancia de este tipo de vehículos entre los días 20 y 26 de noviembre, coincidiendo con el Black Friday, de los cuales 1.431 conductores fueron denunciados, el 7,46% del total, por no cumplir algunos de los preceptos de la normativa, especialmente circular sin la ITV en regla.

En concreto, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil han detectado 505 furgonetas que no contaban con la ITV en vigor, lo que supone el 32,3% del total de denuncias. Precisamente este ha sido uno de los aspectos más controlados debido a la importancia que tiene el mantenimiento adecuado de los vehículos para realizar desplazamientos seguros, según ha indicado la Delegación del Gobierno en Andalucía en una nota de prensa.

Además, los excesos de velocidad, la carencia de seguro o no hacer uso del cinturón de seguridad fueron otras de las infracciones más comunes. Así, 315 denuncias se han formulado por exceso de velocidad, el 20,1% del total; seguida de los 90 ocupantes sancionados por no utilizar el cinturón de seguridad en estos vehículos, el 5,8% de los sancionados; y 72 conductores denunciados, el 4,6% del total, por no tener su documentación en vigor.

En cuanto a los controles realizados para detectar la presencia de alcohol y/o drogas, se ha sancionado a 66 conductores de furgonetas con presencia en el organismo, 18 positivos a alcohol y 48, a diferentes tipos de drogas.

Carecer de la documentación adecuada --tanto del cargador como de transportista, conforme la Ley de Ordenación de Los Transportes Terrestres (LOTT)-- ha supuesto el 3,26% de las denuncias. A lo largo de la semana, 60 conductores fueron denunciados por exceder el peso permitido en su vehículo y otros 27 por llevar una incorrecta disposición de la carga. Hay que recordar que, a mayor masa de la furgoneta, mayor distancia de seguridad se debe mantener para detener el vehículo a tiempo ante cualquier imprevisto.

Este tipo de vehículo, que se conduce con el mismo permiso de conducción que un turismo, posee características diferentes, lo que unido al aumento del comercio electrónico ha supuesto que la siniestralidad en este colectivo sea objeto de preocupación. De los 1.533 fallecidos en siniestros viales en 2021, el 4% (67) fueron ocupantes de furgonetas y el 7% (103), terceras personas implicadas en accidentes donde al menos hubo una furgoneta (2021).