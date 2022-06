Más País ve que Por Andalucía "abre un ciclo de colaboración necesario" tras hacer "posible un escenario de cooperación"

SEVILLA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La diputada electa por Sevilla de la coalición 'Por Andalucía' y presidenta de 'Más País Andalucía', Esperanza Gómez, ha realizado un primer análisis de los resultados electorales del pasado 19 de junio incidiendo que Por Andalucía "abre un ciclo de colaboración necesario" tras hacer "posible un escenario de cooperación".

"No hemos cumplido objetivos porque ni hemos podido explicar el proyecto ni conseguir conectar con la gente", según ha indicado Gómez y ha recogido el partido en un comunicado.

Esperanza Gómez ha trasladado esto ante los medios de comunicación asegurando que "no hemos sabido contrarrestar ni el poco tiempo ni los atropellados pasos que se dieron en la conformación de una coalición inédita, pero tampoco conectar con la gente durante la campaña, por lo que debemos asumir que aunque la herramienta es la adecuada, no estaba madura para afrontar unas elecciones en estos comicios".

No obstante, bajo esas circunstancias, Gómez ha insistido en que "la respuesta era iniciar un marco de colaboración y no de competición en el bloque de progreso y sumar y concentrar esfuerzos ante un ascenso de la derecha y la ultraderecha que, finalmente, se ha corroborado, por lo que creemos que Por Andalucía no sólo era la respuesta adecuada a la responsabilidad del momento sino que debe ser un modelo que pulir, ampliar y engrasar en esta legislatura".

Además de eso, la presidenta de Más País Andalucía ha anunciado que desde septiembre y "ya con el grupo a pleno rendimiento" se debe "iniciar un proceso de escucha de todos los sectores sociales de Andalucía porque son muchos los que pueden y deben ampliar el proyecto, las propuestas y el perfil que vamos a representar desde Por Andalucía tanto dentro del trabajo parlamentario como fuera".

Del mismo modo, Gómez ha resaltado que, aunque no dependa de dinámicas federales, Por Andalucía "debe ser ejemplo de cómo es posible abrir un escenario de cooperación en tiempos en los que puede que la dinámica del ciclo sociológico y electoral vire hacia el espectro conservador, un ejemplo para que todos los actores aprendan tanto de la bondad de ampliar horizontes y colaborar dentro del bloque progresista como de los errores que hemos sufrido en nuestro proceso en concreto".