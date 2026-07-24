Meltio, con sede en Linares (Jaén), vende 12 sistemas de fabricación aditiva a la Marina de EEUU

Imagen de uno de los sistemas adquirido por la Marina de EEUU - MELTIO

JAÉN 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Meltio, con sede en Linares (Jaén), ha vendido 12 sistemas de fabricación aditiva en la Marina de Estados Unidos. Lo ha hecho a través de Phillips Corporation, División Federal que es el socio comercial de Meltio en el mercado industrial de Estados Unidos.

De esta forma, según se ha indicado desde Meltio, la Armada norteamiricana ha ampliado sus capacidades de formación en fabricación avanzada en su centro de formación en Danville, Virginia, mediante la adquisición de estos sistemas de fabricación híbrida y aditiva.

Estos sistemas proporcionarán a los marineros experiencia práctica en fabricación híbrida de metales, fabricación aditiva de compuestos y flujos de trabajo listos para la producción.

El equipo prestará apoyo al personal de la Armada que participa en el Programa de Formación a Bordo y contribuirá a desarrollar la mano de obra cualificada en fabricación avanzada necesaria para reforzar la preparación de la flota y las capacidades de mantenimiento.

El núcleo de esta implantación lo constituyen 12 sistemas Phillips Hybrid, construidos sobre plataformas CNC Haas TM-1P e integrados con la tecnología de deposición por energía dirigida (DED) de Meltio.

Al combinar el mecanizado CNC de precisión y la fabricación aditiva metálica en una única plataforma, estos sistemas permiten a los marineros fabricar nuevos componentes, reparar piezas desgastadas, restaurar activos de gran valor y añadir material solo donde sea necesario.