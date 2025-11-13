Mercadona comprará esta campaña 59.000 toneladas de naranja de campos de Sevilla, Almería, Córdoba y Huelva

SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Arranca la campaña nacional de la naranja en Mercadona, compañía de supermercados físicos y de venta online, que prevé comercializar 131.000 toneladas de este cítrico durante la campaña 2025/2026. Para la presente campaña, que acaba de comenzar y se alargará aproximadamente hasta el próximo mes de agosto, la compañía comercializará naranjas procedentes de campos de Comunitat Valenciana, Andalucía, Región de Murcia y Catalunya gracias a la colaboración con los proveedores Martinavarro, Bollo, Fontestad, Frutas Tono, Frutinter, Anecoop, Alcafruit, Lasarte, Agronostrum, AM Fresh Spain Citrus, Grupo Llusar Torres, Vicente Giner y Nufresco.

En Andalucía, donde Mercadona colabora con los proveedores Alcafruit, Lasarte y Martinavarro, la compañía prevé comprar 59.000 toneladas de naranjas procedentes de campos de Sevilla, Almería, Córdoba y Huelva, según los datos ofrecidos por la empresa en una nota de prensa. Mercadona ofrece en todas sus tiendas naranja nacional en sus tres principales formatos: a granel y malla de tres y cinco kilos.

La entrada de la naranja da así continuidad a la campaña 2025/2026 de cítricos de origen nacional en Mercadona, que comenzó el pasado mes de octubre con la llegada de la mandarina y el limón de proveedores españoles. El compromiso de Mercadona con el sector primario español es "firme y prioriza por garantizar relaciones estables y transparentes con sus trece proveedores nacionales de naranja, quienes a su vez trabajan con más de 2.000 agricultores de toda España".

La "apuesta" de Mercadona por la naranja nacional reafirma su compromiso con el sector primario y con sus "Jefes --como internamente denominan a sus clientes--". Gracias al trabajo realizado con sus proveedores, la compañía logra "alargar la disponibilidad" de la naranja nacional hasta finales de verano, fomentando así el consumo de frutas de temporada y de proximidad.

Este compromiso forma parte de la estrategia de calidad y origen de Mercadona, que "impulsa el consumo de productos de origen nacional siempre que cumplan con los estándares de calidad exigidos y existe disponibilidad suficiente para abastecer a las tiendas". En la actualidad, el 85% del surtido total de la compañía es de origen nacional.

Mercadona "fomenta" el consumo de cítricos, así como del zumo de naranja recién exprimido disponible en la sección de Fruta y Verdura en los tres formatos de envase habituales (250 mililitros, 500 mililitros y 1 litro). Este servicio, que comenzó a implantarse en 2016 en todas las tiendas de la compañía, se trata de un proyecto que se desarrolló a través de la innovación conjunta entre Mercadona, el proveedor especialista Zumex y los propios clientes.

Mercadona apoya las campañas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en el marco de la estrategia #alimentosdespaña y su campaña de 'El país más rico del mundo'. Asimismo, Mercadona defiende las prácticas comerciales justas y desde hace años está adherida al Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria. Este acuerdo voluntario, que supuso un paso más en la promoción de prácticas comerciales justas, se enmarca en la Ley de Medidas para Mejorar el Funcionamiento de la Cadena Alimentaria y está impulsado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) en colaboración con distintas asociaciones de toda la cadena agroalimentaria en España.