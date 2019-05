Millán (PSOE) pide a la ciudadanía que "haga pagar" al PP por su responsabilidad política en Matinsreg

Publicado 06/05/2019 17:36:18 CET

JAÉN, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato socialista a la Alcaldía de Jaén, Julio Millán, ha pedido a la ciudadanía que "haga pagar" al PP por su responsabilidad política en Matinsreg, una vez que el Ayuntamiento ya ha pedido seis años de cárcel para el que fuera alcalde de la ciudad, José Enrique Fernández de Moya (PP).

"Le pido a los ciudadanos de esta ciudad que hagan pagar al PP y a Márquez su responsabilidad política en este asunto, porque miraron para otro sitio mientras desde el PSOE, desde la oposición no dejábamos de denunciar pública, política y judicialmente este caso", ha dicho Millán en rueda de prensa.

Para Millán, el escrito de calificación provisional del Ayuntamiento contiene "una pena grave", lo que demuestra que "el daño que se ha hecho a la ciudad es grande". Por eso, pide que "los vecinos y vecinas hagan pagar a quienes les han gobernado de esta forma el daño que han hecho a la ciudad de Jaén".

El escrito de acusación remitido por el Ayuntamiento al juzgado sobre el caso Matinsreg, que investiga un menoscabo de 4,2 millones de euros a las arcas municipales bajo el gobierno del PP, solicita una pena de 6 años de cárcel para Fernández de Moya.

Se suma así a la petición del PSOE de Jaén, que fue el que denunció el caso, por el que reclama al ex primer edil once años de prisión. "Si no es porque el PSOE denunció en 2017 ante el juzgado estos hechos los responsables se habrían ido de rositas", ha dicho Millán.

El candidato socialista ha subrayado que la transparencia y la honradez son parte de su compromiso por lo que de llegar al gobierno municipal abrirán "puertas y ventanas" para que "la gente de Jaén tenga la tranquilidad que esta etapa se ha acabado".