Molina pide "concentrar el voto en el PP" el 9J para que "Sánchez pierda el plebiscito sobre su persona"

CÓRDOBA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina, ha pedido este lunes "concentrar el voto en el PP" en las elecciones europeas del día 9 de junio, para que "Sánchez pierda el plebiscito", porque "si se divide el voto, al final se fomenta el éxito de Sánchez", de quien ha dicho que "ha planteado estas elecciones como un plebiscito sobre su persona y sabe que su éxito es la distancia que puede haber en votos con el PP".

Antes del Consejo de Alcaldes del PP cordobés, presidido por Jorge Jiménez, en compañía de los distintos regidores y la secretaria general del partido en la provincia, Araceli Cabello, Molina ha solicitado el voto a "todas esas personas que nos dieron su apoyo hace poco más de un año", en este caso "con el aval de la buena gestión" de los 31 alcaldes populares de la provincia, que "son clave en el proyecto que hay en el escenario europeo".

Al respecto, ha comentado que dichos regidores "representan el cargo público más directo y cercano a los ciudadanos y están desempeñando un papel fundamental en el progreso de sus respectivos municipios", a la vez que "son una pieza fundamental para explicar que las elecciones europeas son cruciales para el futuro de todos los pueblos y ciudades".

Así, Molina ha apuntado que "las elecciones europeas representan una oportunidad para influir en decisiones que van a tener un impacto importante en toda la provincia", subrayando que "los alcaldes son conscientes de la importancia de este proceso electoral", de manera que "más que nadie ellos saben lo que está en juego".

Y es que, ha agregado, "en Europa no sólo se defienden los derechos fundamentales, sino también los valores democráticos que desde la unidad nos hacen más fuertes", advirtiendo de que "en este momento la unidad se está atacando por la Ley de Amnistía que se votó el jueves pasado, esa ley sobre la que el presidente mintió diciendo que no iba a hacerse y que se aprobó definitivamente, tumbando la Constitución, que es la igualdad entre todos los españoles".

Mientras, el presidente del PP provincial ha defendido que "el 70% de los cordobeses tiene hoy un alcalde del PP, que intenta solucionar los problemas del día a día, mejorar la vida de todos los ciudadanos y que la sociedad avance sin dejar a nadie atrás, y hacerlo con honestidad, con honradez y dando lo mejor de sí mismos".

De este modo, ha asegurado que los 31 alcaldes populares de la provincia solicitan "humildemente el apoyo y el voto a todos aquellos ciudadanos que nos lo prestaron hace poco más de un año, que también lo hicieron de manera muy importante al proyecto de Juanma Moreno, al proyecto del PP en Andalucía", de forma que "es necesario refrendar ese apoyo en las próximas elecciones europeas del domingo".

Al hilo, ha transmitido que "los alcaldes quieren ser los protagonistas de la transformación que se produce en Andalucía de la mano de Juanma Moreno y ahora también serán una figura clave en las elecciones europeas", dado que, en palabras de Molina, "los alcaldes del PP son líderes capaces de llevar el progreso local a un escenario europeo, fortaleciendo así los derechos y valores democráticos que compartimos, porque es a través de ellos como se construye una Europa más unida y próspera, con Andalucía como ejemplo de éxito y transformación".

"LA CONCORDIA ANTE LA CONFRONTACIÓN"

Por eso, el popular ha agradecido a los regidores "su trabajo en momentos complicados, donde se encuentran política de la mala, de los muros, de la confrontación, en vez de la política del consenso, la concordia, que es la que resuelve los problemas reales de los ciudadanos, la que resuelve una cesta de la compra que se ha encarecido, la que resuelve a unos trabajadores del campo, agricultores de todas nuestras zonas, muchos problemas por los que han salido a la calle, porque ven cómo les cuesta tirar adelante, como no hay relevo generacional, como hay una PAC donde se han perdido cien millones de euros en la provincia".

Asimismo, ante la abstención, ha comentado que es "muy consciente de la dificultad que tienen las elecciones europeas en cuanto a que muchos ciudadanos no se enteran o parece que esto no va con ellos", que "parece que Bruselas está muy lejos, que puedes frivolizar con tu voto, hacer experimentos, puesto que no influye en lo que vaya a pasar", si bien ha subrayado que "el PP hace la campaña más intensa que se recuerda en unas elecciones europeas, recorriendo la provincia con actos en todos los municipios, por pequeño que sea o grande".

Así, ha mantenido que "en la campaña se implican todos los cargos públicos del partido para decirle a los cordobeses que son unas elecciones muy importantes, que lo que se decide en Europa nos afecta mucho, que si no se negocia una PAC en condiciones en Europa, pues pasa como pasa con la última, que Andalucía pierde 500 millones de euros y los agricultores y ganaderos cordobeses pierden cien millones de euros". También, ha citado las políticas de juventud y de agua, entre otros aspectos, puntualizando que "muchas de las cuestiones del día a día dependen de lo que se decide en el Parlamento Europeo", de ahí que haya llamado a votar.

"GOBERNAR DESDE EL CENTRO MODERADO"

Por su parte, el alcalde de la capital, José María Bellido, ha recordado que "hace poco más de un año, en las elecciones municipales el pueblo habló alto y muy claro", que "confiaba en el PP para gestionar los ayuntamientos" y "hoy, un año después, nuestro compromiso es más fuerte que ese día", estando "todos absolutamente involucrados en la tarea de gestionar".

En este caso, ha emplazado que en estas elecciones "es necesaria la confianza que se depositó" en el PP, "que se hizo además en muchos casos de una forma muy amplia, dándonos una responsabilidad enorme ante los ciudadanos, la de gestionar sus ilusiones, su futuro, sus expectativas", de ahí que haya vuelto a pedir el voto para el PP el día 9 de junio.

En concreto, Bellido ha argumentado que "Córdoba y Andalucía avanzan, van por el buen camino, se le da la vuelta a una situación de la que se partía en creación de empleo, tasa de paro, atracción de empresas, altas de autónomos", entre otros indicadores, aseverando que "se está logrando gracias a todos los hombres y mujeres con el apoyo de los vecinos y con gobiernos abiertos".

Asimismo, ha valorado la gestión de Juanma Moreno al frente de la Junta. "Todos gobernamos para todos y lo hacemos desde el diálogo, la moderación, desde una forma de estar en política que es absolutamente la contraria a la de levantar muros, cavar trincheras, hacer discursos de buenos y malos, dividir a los vecinos entre los que nos apoyan y los que no, sino todo lo contrario, gobernar desde el centro moderado, para todos y querer hacerlo uniendo".

Ante ello, ha remarcado que "el día 9 nos jugamos también mucho en los pueblos, que se vea que el rumbo que hay en Córdoba y Andalucía se consolida o no; que el rumbo que tiene Andalucía se vea refrendado por los ciudadanos o no, y que el Gobierno, Pedro Sánchez y el sanchismo se vea o no refrendado en las políticas del último año, que generan rechazo mayoritario en la sociedad cordobesa y andaluza".

Igualmente, el regidor ha indicado que "nos jugamos las políticas europeas", con fondos europeos que "permitan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en muchos aspectos: en la movilidad, la sostenibilidad, en todo lo que tiene que ver con el medioambiente y en muchas infraestructuras necesarias", ha mencionado, para reivindicar que "es necesario en Europa un gobierno fuerte que entienda las reclamaciones y las necesidades de los municipios y de los alcaldes".

"La mejor garantía para eso es también el PP", ha enfatizado Bellido, reclamando que "se tenga en cuenta la voz de los alcaldes, pero sobre todo las necesidades de los vecinos a la hora de conformar a qué se pueden destinar los fondos europeos". "Todo eso es lo que nos jugamos el día 9", ha manifestado.