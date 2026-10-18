Montero apela a "ser prudentes" y "seguir las indicaciones" ante las fuertes lluvias

Imagen de las incidencias por las intensas lluvias en El Ejido (Almería), por las que el Ayuntamiento ha tenido que activar el Plan de Emergencias Municipal. - Curro Vallejo - Europa Press

SEVILLA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha llamado a la precaución antes las fuertes lluvias registradas este fin de semana en varios puntos de Almería y otros municipios de Andalucía.

"Es momento de ser prudentes y seguir las indicaciones de seguridad de las autoridades", ha señalado este domingo en una publicación en su cuenta oficial en la red social 'X'.

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, ha gestionado 89 incidencias relacionadas con las lluvias y tormentas durante la madrugada de este domingo, 73 de ellas en la provincia de Málaga, la más afectada en las últimas horas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para la jornada de este domingo, 18 de octubre, el aviso naranja por fuertes lluvias en Almería, Cádiz y Málaga, provincias que también cuentan con el aviso amarillo por este mismo fenómeno y por tormentas al igual que en el resto de provincias andaluzas.