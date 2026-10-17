Montero asegura que el PSOE "está preparado para ganar y gobernar" el 29N tras el Comité Federal

La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, durante el Comité Federal del PSOE, en el Centro de Arte Tomás y Valiente de Fuenlabrada (Madrid). - Jesús Hellín - Europa Press

SEVILLA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha asegurado que su partido "está preparado para ganar y gobernar" en las elecciones general del 29 de noviembre tras la celebración del Comité Federal a nivel nacional del PSOE que ha ratificado sus candidaturas al Congreso y Senado.

"Emocionada y con las pilas cargadas con la fuerza de la gente hoy en Fuenlabrada. Con las y los mejores en nuestras listas, para que el 29 de noviembre gane el progreso y gane la gente", ha manifestado este sábado en una publicación en su cuenta oficial de 'X'.

Montero ha puesto el foco en las pensiones y ha criticado que Feijóo haya "anunciado sacrificios" mientras que "Pedro Sánchez promete más empleo, más viviendas, mejores salarios, más derechos y más igualdad

"Un mensaje importante para Feijóo y Abascal: las pensiones no se tocan. Mantened vuestra motosierra alejada de nuestros mayores", ha aseverado.

"Somos el partido de los trabajadores y las trabajadoras. Y vamos a volcarnos para que sigan beneficiándose de unos servicios públicos de calidad y para que convivan en un país democrático, respetuoso y tolerante. Con la fuerza de la gente todo es posible", ha concluido.