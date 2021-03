Montero dice que el PP "no tiene una lucha decidida" por el feminismo "solo por mantenerse en el poder" con apoyo de Vox

SEVILLA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado que "es evidente que la llegada de Vox en los apoyos a los gobiernos autonómicos está haciendo que el PP no tenga una lucha decidida" por el feminismo, sino todo lo contrario, "se le ve el plumero", y es una cuestión que "entregan con facilidad solo por mantenerse en el poder".

Así ha respondido la ministra en declaraciones a los periodistas en Sevilla, donde ha asistido a la presentación del libro 'Al amparo del feminismo', de Amparo Rubiales y Octavio Salazar, al ser preguntada si considera que con el Gobierno del PP y Cs en Andalucía ha habido un "retroceso" en la lucha del feminismo, a lo que ha respondido que "sin duda".

"Hoy venimos justamente para reivindicar el feminismo y trasladar que no se puede producir ningún tipo de retroceso", ha señalado Montero, quien ha añadido que "es evidente que la llegada de Vox en los apoyos a los gobiernos autonómicos y en su discurso habitual está haciendo que el PP no tenga una lucha decidida en esta materia", sino todo lo contrario, "se le ve el plumero, respecto a que cuestiones como el pin parental o que tienen que ver con debilitar lugares donde se atiende a las mujeres víctimas de violencia de género, realmente sea una cuestión que entregan con una facilidad solo por mantenerse en el poder".

De este modo, Montero asegura que "hay que estar muy alertas en lugares como Andalucía, donde gobierna la derecha, y en otros entornos, porque no podemos permitirnos no solo dar un paso atrás, sino no avanzar".

Además, Montero ha destacado que Amparo Rubiales "es maestra del conjunto de la mujeres en materia de feminismo", para añadir que "ha dado pasos a lo largo de su vida que permiten tomarla como referencia no solo de las mujeres del partido socialista, sino también de las mujeres de la izquierda y del conjunto del feminismo", ha subrayado.