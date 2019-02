Montero espera que los ciudadanos "tomen nota" de que Casado "miente permanentemente" y del "muro" de Rivera

Publicado 21/02/2019 10:54:27 CET

SEVILLA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confiado este jueves en que los ciudadanos "tomen nota" a la hora de decidir su voto para las próximas elecciones generales del 28 de abril del comportamiento tanto del presidente del PP, Pablo Casado, que "miente permanentemente", y del líder de Cs, Albert Rivera, que ha puesto un "muro" al PSOE decidiendo que no va a pactar con ellos. "Espero que los ciudadanos tomen nota de que ambas derechas se han sumado para derrocar al Gobierno", ha añadido.

En una entrevista en Canal Sur Televisión recogida por Europa Press, la ministra ha sido preguntada por las manifestaciones de Casado al respecto del tema de Cataluña donde le gustaría aplicar un 155 "permanente" si gana los comicios. A Montero lo que le parece es que Casado "miente permanentemente", por ejemplo, cuando señala que el Gobierno "ha tenido en cuenta los 21 puntos que envío el presidente de la Generalitat, Quim Torra", algo que es "radicalmente falso".

Además, Casado "ha transmitido manifiestos que no se sostenían" y, además, plantea una alternativa "diciendo que su proyecto es que se suspenda una autonomía". "Eso no es una propuesta", ha señalado la ministra, quien considera que "hay un intento de que la crispación y el enfrentamiento a ciudadanos y territorios sea lo que predomine". "Algunos quieren cabalgar a lomos de esa crispación y creen que pueden llegar a la Moncloa", ha dicho.

Con todo, Montero ha abogado por hacer un "diálogo sensato y honesto" para resolver la cuestión catalana en el que haya unas "reglas del juego" y se pueda avanzar, a la vez, en "avanzar en la capacidad de autogobierno de Cataluña y del resto de comunidades". La ministra ha puesto en relieve que el Gobierno de Pedro Sánchez "ha cumplido con su obligación" que era "afrontar el problema desde el diálogo" pero poniendo "límites claros", como que no se iba a poner encima de la mesa el derecho de autodeterminación, que no se iba a "interferir" en el Estado de Derecho y se estaría "vigilante" ante "cualquier alteración de la legalidad" que se pudiera producir en Cataluña para actuar "en consecuencia".

Montero ha explicado que las fuerzas independentistas conocían esas líneas rojas pero, igual "influidos" por el acontecimiento del inicio del juicio del procés en el Tribunal Supremo, "empezaron a trasladar cuestiones públicamente que ellos sabían desde el primer momento que trasladarlas era sencillamente no querer" colaborar aprobando los presupuestos. Por tanto, no se ha producido el "chantaje" a los independentistas que criticaba la oposición sobre las negociaciones del Gobierno en torno a las cuestas.

CS, "PRÓXIMO A LA ULTRADERECHA"

De otro lado, Montero se ha pronunciado sobre la decisión de Ciudadanos de no pactar con el PSOE. Para la ministra esta es una intención "increíble" que el partido Ciudadanos, "que se definió como liberal" pero que ahora "está próximo a la ultraderecha", no va a poder explicar. Así, la ministra ha afeado que Rivera elija "de enemigo" al PSOE mientras "no tiene escrúpulos en plantear un acuerdo con Vox o con otros partidos"

"Me parece un error y lo van a cobrar caro con los ciudadanos, porque lo que las personas no podrán entender es que no haya entendimiento y que se plantee un muro entre dos fuerzas importantes para España que lo que tienen la obligación de sentarse a dialogar se pongan de acuerdo o no", ha explicado.

Sobre el reciente rechazo del Congreso a los Presupuestos Generales del Estado para este año, la ministra ha desvelado que el presidente del Gobierno le "felicitó" porque, a pesar de que las cuentas se tumbaron, se tuvo la "oportunidad" de explicar con partidas presupuestarias el proyecto del Ejecutivo. "Eran unos números que se quedaron en el camino, pero tuvimos la oportunidad de explicarlos", ha afirmado, al tiempo que ha señalado que fue "fácil" explicar las cuentas porque tenían como objetivo "repartir los recursos de forma igualitaria".

Montero ha concretado que las cuentas contemplaban, entre otros aspectos, "las partidas más importantes de los últimos años" para Andalucía con más de mil millones para infraestructuras como el Algeciras-Bobadilla, los túneles de la SE-40 y un plan de empleo para la comunidad "que tantas veces se ha reclamado el Gobierno para que contribuyera en políticas de empleo". Esos números no se harán realidad esta vez, pero la ministra ha mantenido la esperanza de que se puedan actualizar y poner de nuevo encima de la mesa tras las elecciones generales.