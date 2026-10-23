Montero lamenta que Moreno "ceda" a Vox la "asistencia" a víctimas en la región con más denuncias por violencia machista

La secretaria general del PSOE-A y portavoz parlamentaria socialista, María Jesús Montero, interviene en la sesión de control al Gobierno en el Parlamento andaluz. (Foto de archivo). - María José López - Europa Press

SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha lamentado este viernes que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), "ha cedido" a la "ultraderecha" --en alusión a Vox-- "la asistencia a las mujeres andaluzas víctimas" de violencia de género, mientras "Andalucía encabeza el número de denuncias por violencia de género registradas en España, con más de 11.600 en el segundo trimestre de este año".

En un mensaje en su cuenta en la red social 'X', María Jesús Montero se ha hecho eco así de los datos del 'Informe trimestral sobre violencia de género' elaborado por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, que reflejan que los juzgados de Andalucía registraron un total de 11.607 denuncias por presuntos delitos en el ámbito de la violencia sobre la mujer durante el segundo trimestre de 2026, periodo en el que se contabilizaron 10.170 mujeres víctimas en la comunidad autónoma.

"Este preocupante dato evidencia que la violencia machista no deja de crecer mientras hay partidos que la cuestionan y minimizan", ha opinado María Jesús Montero, que a renglón seguido ha lamentado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "ha cedido la asistencia a las mujeres andaluzas víctimas a la ultraderecha, que niega su existencia y frivoliza sobre el daño que causa".

La líder del PSOE-A ha concluido que "está claro que solo un gobierno progresista garantiza la defensa de las mujeres, y de sus hijos e hijas, y es capaz de frenar el machismo y la violencia que genera".