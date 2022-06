Montero niega discrepancias con Podemos sobre impuesto a eléctricas pero admite que "hay que buscar la fórmula adecuada"

SEVILLA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha negado este miércoles que existan discrepancias entre los dos partidos que forman el Gobierno de España --PSOE y Podemos-- en lo relativo a establecer un impuesto a las empresas eléctricas, pero ha advertido que "hay que buscar la fórmula y el vehículo adecuado para su puesta en marcha".

Así se ha manifestado Montero durante un encuentro organizado por Economistas Frente a la crisis en la Fundación Cajasol de Sevilla, en el que también ha participado la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

La ministra de Hacienda ha remarcado que "es voluntad del Gobierno de España en su conjunto que aquellos que están obteniendo beneficios del incremento de los precios energéticos, fundamentalmente las empresas eléctricas y petroleras, tengan una mayor aportación al conjunto de arcas públicas para que contribuyan a financiar el sostenimiento del tejido productivo, así como el apoyo al colectivo más vulnerable y la clase media".

En este línea, Montero ha insistido en que "no hay discrepancia entre las dos formaciones", pero "hay que buscar el vehículo adecuado para su puesta en marcha", recordando que "los decretos leyes no pueden poner en marcha medidas de nuevas figuras fiscales". "He sido la primera en trasladar que en este momento hace falta una mayor contribución por parte de aquellos que obtienen beneficios del incremento de los precios energéticos", ha apostillado.

BONIFICACIÓN DE CARBURANTES GENERALIZADA

De otro lado, la ministra ha recalcado que "quienes más contribuyen de forma proporcional con su aportación vía impuestos es la clase media", por lo que "me parece conveniente que reciba medidas relacionadas con el ahorro en la electricidad, como la bonificación de la gasolina". "El incremento de los precios de los carburantes puede perjudicar la economía doméstica de un tramo sensible de la población que en este momento también tenemos que proteger".

"La bonificación de carburantes generalizada está protegiendo fundamentalmente a la clase media, pero eso no quita que haya que adoptar medidas complementarias que permitan que aquellos que gozan de un mayor privilegio de renta contribuyan en mayor medida", ha apuntando, señalando que "son dos debates complementarios y no son antagónicos".

PRIMEROS EFECTOS DEL TOPE AL GAS

En el primer día de la aplicación de la denominada 'excepción ibérica' para topar el precio del gas natural y rebajar el precio de la electricidad, Montero ha asegurado que "si no hubiéramos tenido este efecto conseguido por la importante negociación que llevó a cabo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Europa, de la mano de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, estaríamos hablando que el precio de la luz estaría 72 euros por encima de lo que se marca".

"Nuestra vocación es que cada día, de forma paulatina, se vaya bajando la factura", ha añadido la ministra de Hacienda, subrayando que "si se compara el precio de España con el resto de Europa se aprecia esta diferencia fruto del mecanismo del tope al gas".

Ha hecho hincapié en que "es obligatorio y necesario seguir explorando medidas para que los ciudadanos tengan la factura más barata". "El Gobierno vigila el comportamiento de las eléctricas e hidrocarburos y estamos estudiando de qué forma pueden contribuir a financias los costes de las administraciones con motivo del acompañamiento de medidas a personas vulnerables, sector productivo, o la población en general, como ocurre con la bonificación de la gasolina o la bajada de la fiscalidad para todos los ciudadanos", ha concluido.