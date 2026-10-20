Montero traslada su "apoyo a los coros rocieros" y afea el "silencio" del PP-A ante un "comentario despectivo" de Ayuso

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ofrece una rueda de prensa en el Parlamento andaluz. - PSOE-A

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha trasladado este martes públicamente su "apoyo a los coros rocieros" tras un "comentario despectivo" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), al hilo de las protestas que en el ámbito de la educación pública madrileña se están produciendo en los últimos días.

Así se ha pronunciado la líder socialista en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz a preguntas de los periodistas sobre dicho comentario de Ayuso, tras el que Montero también ha llamado la atención sobre el "silencio" del PP andaluz al respecto.

En concreto, Ayuso sostuvo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los sindicatos "untados" son los que están detrás de las movilizaciones que se están llevando a cabo en el ámbito de la educación pública madrileña. Además, tachó a los manifestantes de "coro rociero" y les acusó ser gente "violenta", que a través "del acoso y la intimidación" pretende conseguir sus fines.

Al respecto, Montero ha subrayado que Ayuso "tiene sobre los manifestantes un pensamiento y una valoración 'hipernegativa'", porque los "ha ido criticando sin piedad a lo largo de todo este periodo", ya sea en relación a protestas por la educación, la sanidad o la vivienda, ha venido a agregar.

La secretaria general del PSOE-A ha aprovechado para criticar que el PP, "cuando se refiere a las costumbres de Andalucía, al habla andaluz, a la forma de protección social" de esta comunidad autónoma, con prestaciones como el antiguo PER, "siempre tiene una consideración despectiva, peyorativa", como si los andaluces fueran "ciudadanos de segunda".

Tras ello, se ha preguntado "qué le pasa" a Ayuso con los coros rocieros, formados por "hombres y mujeres" andaluces que "tienen una devoción" y se reúnen "en torno a esa religiosidad", según ha subrayado Montero, que ha criticado que la presidenta madrileña emplee la expresión de "coro rociero despectivamente".

Dicho esto, la secretaria general del PSOE-A ha apuntado que "lo significativo" ante "ese despectivo comentario" es "el silencio del PP en Andalucía", y tras trasladar públicamente todo su "apoyo a los coros rocieros", ha agregado que, "a la derecha de este país, el subconsciente con Andalucía le falla siempre, ante la complicidad" del PP-A y de su presidente, Juanma Moreno, según ha apostillado María Jesús Montero para concluir.

Sobre este asunto también se ha pronunciado en las últimas horas la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, en un mensaje en su cuenta en la red social 'X' en la que se ha hecho eco de que Ayuso diga "que los profesores manifestándose en defensa de la educación pública son 'un coro rociero'".

"Ella es más de fruta y nosotros de coros rocieros. Eso es verdad", ha ironizado la también parlamentaria del PSOE-A por Huelva antes de reclamar "más respeto a nuestras tradiciones y menos desprecio a la cultura andaluza y a los profesores que defienden los derechos de nuestros niños/as".

María Márquez ha culminado su comentario con la exclamación "¡Vivan los coros rocieros!".