Moreno afirma que el pacto PP-Vox es "razonable y legal" y minimiza la prioridad nacional: "Es el arraigo que ya existe"

El presidente en funciones de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno (i), junto al portavoz parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira (d), atiende a los medios tras suscribir el 'Acuerdo de Gobierno y Estabilidad para Andalucía’ - María José López - Europa Press

SEVILLA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El reelegido presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha defendido este jueves que el pacto cerrado con Vox para su investidura es "razonable, sensato y legal" y ha minimizado el alcance del principio de prioridad nacional en el acceso a las ayudas públicas incluido en el acuerdo con el argumento de que "básicamente es el arraigo que ya se viene incorporando en nuestra propia administración".

Moreno se ha pronunciado de este modo a preguntas de los periodistas tras firmar el acuerdo con el portavoz parlamentario de Vox y futuro vicepresidente de la Junta, Manuel Gavira, que reproduce la misma redacción que los pactos alcanzados con el PP en Extremadura, Aragón y Castilla León con la única salvedad de alargar los plazos de aplicación, ya que establece sólo "primeros avances" desde el inicio de la legislatura mientras que fija que la modificación normativa "podría culminar a lo largo de 2027".

Después de haber cuestionado la legalidad de la prioridad nacional durante la campaña electoral, Moreno se ha afanado en rebajar su alcance asegurado que es "el arraigo que ya viene incorporado en nuestra propia administración" y ha puesto como ejemplo que para acceder a los servicios de dependencia en Andalucía ya es necesario "tener un arraigo de cinco años".

"Lo que se incorpora es un concepto que existe aquí, que se ha ampliado en otras comunidades como Canarias, que exige un año más, especialmente para vivienda, y que en algunos casos en el acuerdo pues se refuerza por así decirlo. La clave es el arraigo", ha subrayado.

"AL FINAL LOS CIUDADANOS MANDAN"

Preguntado por su insistente apelación en campaña al "lío" que supondría un gobierno con Vox que ahora ha pactado con Gavira como vicepresidente, Moreno ha señalado que "al final los ciudadanos mandan y si hubieran querido que yo hubiera disfrutado de una mayoría suficiente, me hubieran votado de manera suficiente".

"Si no se ha producido así es porque los ciudadanos entienden que tenemos que volver a una fórmula de coalición con otro grupo político. Y hay que entenderlo así, cuando no hay mayoría en un Parlamento ir a otro proceso electoral paralizaría seis meses la administración autonómica, cosa que la mayoría de los andaluces no quieren. Y, por tanto, desde la máxima responsabilidad, nos ha tocado llegar a un acuerdo", ha proseguido.

En cualquier caso, Moreno ha defendido que el pacto con Vox es "bastante razonable y sensato" fruto del "esfuerzo" de ambos partidos por "avanzar más rápido" en los aspectos donde existía acuerdo para "encapsular" el resto.

"Al final en un acuerdo todos tenemos que dejarnos pelos en la gatera y así lo hemos hecho para que esto sea posible, si no estaríamos ahora hablando de bloqueo y de otras circunstancias que no le interesan al conjunto de los ciudadanos de Andalucía", ha concluido.