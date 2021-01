Andalucía prevé que esta semana queden "inmunizados" usuarios y trabajadores de residencias de ancianos

LA RODA DE ANDALUCÍA (SEVILLA), 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado este lunes que esta semana quedarán ya "inmunizados" contra el coronavirus, con el suministro de la segunda dosis de la vacuna, usuarios y trabajadores de las residencias de ancianos de la comunidad.

En una intervención ante los medios de comunicación durante una visita a la localidad sevillana de La Roda de Andalucía, ha indicado que esta semana se comenzará a suministrar esa segunda dosis, que es con la que realmente se alcanza, al cabo de unos días, la inmunidad total contra el virus.

Esta segunda dosis, según ha expuesto, va a suponer la "inmunidad de una parte importante" de ciudadanos, de los más vulnerables, como son los residentes en centros de mayores.

Asimismo, el presidente ha insistido en defender la decisión de su Gobierno de contar siempre con un stock de seguridad de vacunas del 20 por ciento de la remesa que llegue semanalmente. Según ha indicado, en ante cualquier incidente o imprevisto, hay que contar con esa reserva estratégica para poder suministrar la segunda dosis en los plazos estipulados a aquellas personas que ya han recibido la primera dosis porque si no, no se alcanzará la inmunidad y esa primera dosis no habrá "servido para nada".

Estar cubiertos por ese "stock de seguridad", según el presidente, es algo fundamental para su Gobierno, y se ha referido a la incidencia que ha surgido ahora con la reducción de llegada de vacunas de Pfizer.

El presidente ha indicado que tienen muchas esperanzas puestas en la vacuna, pero hasta que llegue a un importante volumen de población todavía quedan días muy duros por delante.

De hecho, ha indicado que esta tercera ola que estamos viviendo está siendo "mucho más virulenta" que la primera y la segunda, y probablemente tenga que ver mucho la cepa británica en esa rapidez de los contagios.

Ha agregado que los expertos han alertado de que los próximos 20 días van a ser duros, porque vamos a estar en una escalada permanente de contagios hasta alcanzar el pico y empezar a doblegar la curva.

Moreno ha expresado que es consciente de que su Gobierno ha tenido que adoptar medidas "duras", con el objetivo de limitar al máximo la expansión de la pandemia, pero al mismo tiempo tratando de no "ahogar" a la actividad económica en la medida de las posibilidades.