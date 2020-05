Moreno: “Los agravios territoriales dañan la credibilidad de la autoridad única y erosionan su legitimidad"

SEVILLA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha advertido este domingo al Gobierno central de que los "agravios territoriales dañan la credibilidad de la autoridad única y erosionan su legitimidad".

Así se ha pronunciado Moreno en una comparecencia desde el Palacio de San Telmo tras participar en la undécima videoconferencia de presidentes autonómicos con el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, para abordar la crisis sanitaria del coronavirus Covid-19.

Moreno ha manifestado que ha trasladado a Sánchez su desacuerdo y malestar con el hecho de que las provincias de Málaga y Granada no puedan estar ya desde mañana lunes en la fase 2 de la desescalada junto a las otras seis provincias andaluzas, en lo que constituye un "trato desigual e injustificado" para Andalucía que contrasta con la "consideración favorable" que se tiene hacia otros territorios, como el País Vasco, que puede incluso gestionar la movilidad y los desplazamientos en su territorio.

Ha apuntado además que en otras comunidades, como Cataluña, se han hecho excepciones por distritos sanitarios y municipios, algo que no se ha permitido en Andalucía y se mantiene a las provincias de Granada y Málaga al completo en la fase 1, cuando tienen mejores datos de la evolución de la pandemia que territorios de otras comunidades que sí pasan a la fase 2.

"Esto al final causa perjuicio, y detrás de estas decisiones hay perjuicios de ámbito social y económico", según ha dicho el presidente, quien ha lamentado que esa decisión del Gobierno central pueda afectar "gravemente a la imagen y excelente reputación de dos provincias que son referentes mundiales del turismo".

Ha insistido en que el Gobierno central tiene basar sus decisiones en "criterios claros y transparentes" y lo ha advertido de que "los agravios territoriales dañan la credibilidad de la autoridad única y erosionan su legitimidad". Según Moreno, el Ejecutivo nacional debe guiarse siempre por un "escrupuloso principio de igualdad y de justicia y no por la arbitrariedad".

Respecto al hecho de que Jaén en este momento sea la provincia que tenga una mayor incidencia del coronavirus por cada 100.000 habitantes, Moreno ha indicado que el dato está estable y no ha habido ingresos en los hospitales en las últimas 48 horas. Ha señalado que esta provincia cumple "sobradamente" con los requisitos marcados por la autoridad sanitaria, como cumplen "sobradísimamente también Grabada y Málaga".

Respecto al hecho de que Sánchez haya manifestado que algunas comunidades podrán dejar de estar en estado de alarma, ha indicado que él no tiene información de si habrá un estado de alarma "a la carta" porque Sánchez no ha dicho nada sobre este asunto en la conferencia. "No sabemos cuáles serán las reglas para que una comunidad esté en estado de alarma y otra no", según ha indicado Moreno, quien ha insistido en que tiene que haber "transparencia" desde el Gobierno.

"Esperamos noticias del mando único para saber qué va a pasar con Andalucía en cuanto al estado de alarma", ha dicho.

RENTA MÍNIMA

De otro lado, Moreno ha criticado que el Gobierno central haya mantenido a las comunidades "al margen" en relación con la próxima aprobación de la renta mínima vital, cuando la asistencia social es competencia de las autonomías.

Ha manifestado que el Ejecutivo no ha aclarado cuál va a ser el papel de las comunidades ante esta medida, cuando se "invade" el marco autonómico.