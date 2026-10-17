Tellado dice que el PSOE "ya es un partido más de izquierda radical" en una "coalición de desesperados" al Senado

El secretario del PP, Miguel Tellado, durante la clausura de un mitin del PP en Granada. A 17 de octubre de 2026. - PP

GRANADA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Popular (PP) ha asegurado que el PSOE "acaba de renunciar al centro político" y que "ya es oficialmente un partido más de la izquierda radical" cuando ha valorado el pacto alcanzado entre socialistas y otras fuerzas de izquierda para concurrir juntos al Senado en 47 circunscripciones electorales, lo que ha dicho que ha dado lugar a una "coalición de desesperados"

En este sentido se ha pronunciado este sábado durante el acto de clausura de un mitín de su partido en Granada, en el que también han participado el secretario general del PP-A, Antonio Repullo; el presidente del PP de Granada, Francis Rodríguez; y la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo.

Así, el líder 'popular' ha ironizado al "mostrar solidaridad" con el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, por haber tenido que "que llamar a Ada Colau para salvar los muebles en las elecciones", contexto en el que ha dicho que Sánchez "ya no puede presentarse en el Senado con las siglas del PSOE. Tiene que hacerlo junto a toda esta gente".

Abundando en el asunto, ha dicho "dar la bienvenida" a la que ha calificado como "coalición de desesperados" para presentarse a la cámara alta, y ha vuelto a hacer uso de la ironía: "Se ve que en el PSOE estaban tan seguros de su victoria, esa que pronostica día tras día el señor Tezanos, que han aceptado diluir sus siglas junto a otras 20 para convertir un fiasco personal en un desastre colectivo".

Y ha añadido que el acuerdo alcanzado este pasado viernes entre el PSOE y otras fuerzas de izquierda para concurrir juntos al Senado "demuestra es que el PSOE acaba de renunciar al centro político". "Cuando se alía con toda la izquierda extrema y con toda la extrema izquierda, lo que queda de manifiesto es que el Partido Socialista acaba de renunciar al centro político y ya es oficialmente un partido más de esa izquierda radical", ha sentenciado.

SOBRE MÍNGUEZ: "LES HA EXPLOTADO EN LAS MANOS SU HIPOCRESÍA"

El secretario general del PP también se ha referido a la dimisión de la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, y al respecto ha señalado que "no se ha ido, ni la han echado", sino que ha considerado que "la han pillado. Les ha explotado en sus mandos toda su hipocresía".

"La máxima del PSOE es decirle al conjunto de los españoles 'Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago'. Pues se les ha caído la careta porque la verdad es implacable. Detrás de su portavoz, que caía ayer, tiene que caer Sánchez", ha dicho Tellado.

El 'popular' también ha parafraseado a la exportavoz socialista para reconvertir sus palabras: "Montse Mínguez dijo hace 48 horas que había que votar con V de vivienda. Yo creo que hay que votar con V de vivienda, con V de vergüenza y con V de verdad", ha afirmado.

Tras esto, Tellado ha sentenciado que "el 'Sanchismo' es corrupción" y ha añadido que los socialistas "han delinquido y han robado tanto que solo con sus imputados podrían llenar la mitad de sus listas electorales". "El PSOE hoy tiene 130 imputados ya, 23 tipos delictivos, 2.401 años de prisión es lo que piden los jueces que les investigan, 17 causas judiciales abiertas. Esos son los números del Partido Socialista", ha enumerado.

"CEUTA, EPITAFIO DEL PSOE"

Tellado ha hecho hincapié en la situación de Ceuta como "el epílogo, probablemente también en el epitafio del Partido Socialista", a la vez que ha acusado al Gobierno de haber "desprotegido nuestras fronteras y propiciado y permitido la invasión" tras desoir "los avisos de la Policía Nacional, los avisos del CNI, y los avisos del presidente de la ciudad autónoma".

"Tenemos un Gobierno que no defiende España, que vende a los españoles y que ha abandonado a los ceutíes", ha dicho, a la vez que ha insistido en que "Ceuta sigue sumida en el caos" y que "cuando los españoles voten, los ceutíes tendrán un gobierno que les trate como españoles de primera".

Tallado ha llamado a "enmendar el 'Sanchismo' del principio al final: De la A de Ábalos a la Z de Zapatero"; y ha dicho que el PP quiere devolver a la sociedad española "la ilusión que nos han robado desde el Gobierno de Pedro Sánchez". Así, ha dicho que los 'populares' quieren cambiar división por convivencia; "sablazos" al bolsillo por alivio fiscal; negligencia por buena gestión; decadencia por prosperidad; corrupción por limpieza; mentira por verdad; chulería de Sánchez por humildad de Feijóo; y "mafia por el servicio público".

VALORA A FEIJÓO COMO GARANTÍA DE DECENCIA

El secretario general del PP ha enumerado las razones por las que ha estimado que la ciudadanía debe confiar en el proyecto de Alberto Núñez Feijóo al frente del PP de cara a las próximas elecciones nacionales, y lo ha situado como "garantía de corrupción cero" y decencia en el Gobierno de España".

"Feijóo es la única garantía de corrupción cero en el gobierno de España. Treinta años de servicio público, treinta años dirigiendo equipos y nombrando personal y cero corrupción. Esa es la garantía de decencia que representa Alberto Núñez Feijóo. Hoy nadie puede decir eso desde el Partido Socialista, nadie en favor de Pedro Sánchez", ha dicho.

También ha valorado que apoyar el proyecto nacional del PP es apostar por menos impuestos y por blindar las pensiones: "Para Feijóo las pensiones son innegociables y punto, lo dijo él. Y se revalorizaban con el IPC. Que nadie tenga la más mínima duda", ha zanjado.

Tellado ha dicho que el PP apuesta por la mejora de los servicios públicos con "más médicos, más profesores, más igualdad, un mejor sistema educativo y un plan nacional de infraestructuras para cumplir con las provincias que necesitan nuevas y mejores infraestructuras".

Y ha añadido el empuje del PP a la construcción de un millón de viviendas "que es lo que necesita nuestro país y el compromiso de Alberto Núñez Feijóo para esta legislatura", en lo que ha calificado como "reto de país" para conseguir que baje el precio.

"Esto va de que la decencia llegue al Gobierno y España tenga un Gobierno honesto responsable que gestione y que sea digno de tal nombre. Esto va del 'ser o no ser' de la España constitucional que hoy conocemos. En España solo habrá cambio si el Partido Popular gana las elecciones", ha concluido.