Moreno apoya "construir el futuro desde el pasado" antes que "recrearnos, rememorar o incluso tergivesar el pasado"

CÓRDOBA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha expresado este viernes que "está bien recordar el pasado, pero más que recrearnos, rememorar o a veces incluso tergiversarlo, es mucho más interesante construir un futuro desde el pasado, con el aprendizaje del pasado", de modo que "el 4D es un acicate, referente y estímulo para que los andaluces consigamos las metas, que son hacer de esta tierra una de las primeras en términos de prosperidad, libertad y progreso". "Andalucía puede ser líder en España y Europa y tiene que ser líder en el ámbito social, político, institucional y económico".

Así lo ha subrayado el presidente andaluz en la inauguración del monumento homenaje al Día de la Bandera de Andalucía, el 4 de diciembre, obra en acero del autor cordobés José Manuel Belmonte, en la Plaza de las Tendillas de Córdoba, en la esquina de la calle Jesús y María.

Al respecto, ha dado las gracias a todos los que hacen posible que "actos como este se desarrollen en el corazón de Córdoba, sin ningún incidente, sin problema, en un acto que muestra la vigencia de nuestra democracia, la tolerancia que despierta a Córdoba y el interés también que tenemos todos nosotros en hacer de nuestra tierra, no sólo la más bella, sino también la más potente".

En este sentido, Moreno, quien ha tenido palabras de agradecimiento para Alejandro Rojas-Marcos, por su "activismo político", ha indicado que "la escultura es una obra de tamaño reducido en su aspecto, pero de grandes dimensiones, también en su propio significado". "En ella está representada nuestra identidad colectiva como andaluces, y en ella está nuestra memoria y nuestras ganas de futuro, prosperidad, paz y siempre esperanza", ha enfatizado.

"Y en ella también está nuestra determinación de no rendirnos nunca a quienes no aman a Andalucía, no quieren la igualdad o la solidaridad entre los ciudadanos, o que maltratan a una tierra que es coherente, leal y trabajadora, como es Andalucía", ha expresado el presidente, quien ha apuntado que "el mensaje es tan importante que el autor, pese a hacer sobre todo esculturas figurativas, que son su especialidad, ha optado por una obra más simbólica, más conceptual, para intentar expresarlo todo y de una manera muy clara y explícita".

Asimismo, ha valorado "todo lo que Andalucía ha avanzado, su transformación actual y a quienes hacen posible ese día a día", a la vez que ha aseverado que trabajará para que "Andalucía alcance todo lo que le falta, que le queda todavía mucho por desarrollar, muchas capacidades y potenciales por poner en marcha".

"Este monumento habla de nosotros, de nuestros padres y abuelos, pero especialmente, habla del futuro, de nuestros hijos, de la Andalucía orgullosa y emergente", ha relatado el presidente, quien ha señalado que "esta escultura es también una pregunta que nos implica a todos: ¿qué queremos que sea Andalucía y qué estamos dispuestos a hacer por ella?".

En su opinión, "más importante es que Andalucía no sea sólo un discurso, sino compromiso real; que no motive sólo palabras bonitas, sino hechos a favor de Andalucía, jamás en contra". "El 4D fue el clamor general de una Andalucía ansiosa de igualdad y justicia, principios básicos que, por desgracia, hoy día seguimos exigiendo y siguen siendo de máxima actualidad", ha lamentado, para afirmar que cree "en la bandera de Andalucía y en lo que representa", porque "ha habido muchas manos que la han izado, desde el propio Blas Infante en adelante", y porque "une", de ahí que haya apelado a "la unidad de acción".

"IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE ESPAÑOLES"

Por su parte, el alcalde de la ciudad, José María Bellido, ha valorado que la Plaza de las Tendillas, "que es un espacio único en la ciudad, simbólico y que además en 2025 cumple cien años", acoja esta escultura "de forma permanente y en el corazón de Córdoba", al tiempo que ha defendido celebrar el Día de la Bandera, el 4 de diciembre, porque "ese día de hace ya unas cuantas décadas, los andaluces, todos los que protagonizaban aquella época, salimos a la calle a exigir y a reivindicar mayor nivel de autogobierno".

A su juicio, "en nuestra actual democracia y Estado de Derecho ese mensaje sigue teniendo fortaleza", remarcando que "lo que traslada es que todos somos iguales en España, que la igualdad de oportunidades entre los españoles y entre los territorios debe primar en nuestras relaciones políticas, económicas y sociales, que la Constitución así lo avala y así lo avalamos también hace ya más de 40 años, y debemos seguir trabajando todos juntos por lograrlo".

Además, ha resaltado que la escultura sea producto del talento cordobés, "una tierra protagonista a lo largo de toda la historia de la autonomía andaluza", y que el autor, José Manuel Belmonte, "con el acero refleja ese 4 de diciembre que también nos forjó a todos los andaluces y españoles en ese mismo material resistente, pero bello, que hace que nuestra autonomía sea también igual de fuerte".

CÁTEDRA 4D

Mientras, el rector de la Universidad de Córdoba (UCO), Manuel Torralbo, ha declarado que el 4 de diciembre fue "un momento donde toda Andalucía reclamaba igualdad de oportunidades para todos los territorios y todos los andaluces", al tiempo que ha indicado que "la universidad está comprometida con el conocimiento, la historia, con saber bien lo que ha pasado a lo largo del tiempo y para eso junto a la Fundación Alejandro Rojas Marcos y al Ayuntamiento de Córdoba se creó la cátedra 4D", que confía en su financiación.

Al hilo, ha asegurado que "esto nos va a reforzar y comprometer a todos, a la universidad, a los profesionales y a los estudiantes para conocer y saber más", a lo que ha agregado que desde la UCO van a trabajar con la Fundación Blas Infante en un convenio para "seguir profundizando todo lo que se pueda en trabajar por los valores que comprenden la defensa de la autonomía y las libertades".

"EL PASADO CUANDO NO SIRVE PARA EL FUTURO SE CORROMPE"

Y el presidente de la Fundación Alejandro Rojas-Marcos, Alejandro Rojas-Marcos, ha manifestado que "aquí no hemos venido a celebrar nada del pasado", dado que "el pasado cuando no sirve para el futuro se corrompe, desaparece, es un cadáver"; pero "el pasado cuando siembra futuro, no es pasado, es futuro". Por tanto, "hoy hemos venido aquí a celebrar el futuro, porque el 4 de diciembre es una explosión hoy de futuro, algo tan bello como un pueblo en la calle, como todos los partidos políticos de la mano, alegres, exigiendo y rebelándose", ha dicho.

En su opinión, se trata de "una escultura llena de belleza y recuerdos", con una frase de Blas Infante que "nos llama hoy a movilizarnos", al tiempo que ha mantenido que "la política no es enfrentamiento, es encuentro". "Encuentro en los problemas, porque lo que nos une es que tenemos los mismos problemas", ha reflexionado, para apostillar que "la autonomía no es una solución en la que los partidos puedan proponer soluciones diferentes", sino que "la autonomía es la única solución para Andalucía", algo que "exige la unanimidad e ir de la mano".

"Córdoba ha tenido la valentía de ser la primera, pero no puede, ni debe, ni quiere ser la única", de modo que "ahora le toca a otros ayuntamientos, con esta misma escultura y este mismo lenguaje unitario, hacerlo", ha transmitido Rojas-Marcos.

En el acto, además del presidente de la Junta, el alcalde, el rector y el presidente de la Fundación Alejandro Rojas-Marcos, han estado presentes el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes; los consejeros de Universidad, José Carlos Gómez Villamandos, y de Justicia, José Antonio Nieto; el presidente de la Fundación Blas Infante, Javier Delmás; el delegado de la Junta en la provincia, Adolfo Molina; concejales del Ayuntamiento de la capital, y diputados, senadores y parlamentarios andaluces, entre otros representantes institiucionales y agentes sociales y económicos.