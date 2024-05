Moreno asegura que si gana el PP el 9J habrá "por primera vez" un plan de agua para toda Europa, además de un comisario

CÓRDOBA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Andalucía y de la Junta, Juanma Moreno, ha asegurado este jueves que si los ciudadanos dan el voto al PP el próximo 9 de junio y gana el PP europeo las elecciones, que "para que gane, tiene que ganar el PP español", al ser "la segunda fuerza más importante después de Alemania", habrá "por primera vez una especie de plan hidrológico nacional versión europea, un plan de agua para toda Europa", junto a la figura de un comisario competente en materia de agua.

En una visita al sendero del Cinturón Verde de Córdoba, junto al alcalde de la ciudad, José María Bellido; el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes; el presidente provincial del PP, Adolfo Molina; la secretaria general, Araceli Cabello, y el secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, Moreno ha destacado qe "es un compromiso liderado en este caso desde Andalucía", resaltando así el papel de quien ha sido consejera del ramo en su gobierno y ahora número dos en la candidatura del PP al Parlamento Europeo, Carmen Crespo.

Por tanto, ha afirmado que "si tenemos la oportunidad de ser mayoritarios, como así esperamos y como así hemos sido en la pasada legislatura, no solamente elijamos la Presidencia de la Comisión Europea, sino que también haya por primera vez un comisario que tenga competencias en agua para toda Europa", siendo "un interlocutor válido, alguien que se preocupe de nuestros problemas".

Asimismo, el popular ha valorado que "es importante para los andaluces que por primera vez también se recoge el compromiso del PP europeo, a través del PP de España y el PP andaluz, de que una parte de los fondos que llegan de Europa se puedan dedicar, de una vez por todas, a las obras tan necesarias y urgentes en materia hidráulica, para garantizar el agua, no solamente el agua de boca, sino el agua de riego para la agricultura y ganadería, independientemente de que no llueva".

Al respecto, ha comentado que "son obras muy costosas, muy lentas, y que necesitamos la ayuda de la Unión Europea", a lo que ha agregado que "no se puede competir y queremos con todos, con Baviera la primera, que es la primera región de Europa". "Pero si nosotros no tenemos agua, no porque no queramos, sino porque no llueve como consecuencia del cambio climático, ¿por qué nos van a perjudicar?, ¿por qué no vamos a poder competir en términos de convergencia?", ha cuestionado Moreno.

En definitiva, ha valorado el liderazgo andaluz en el tema del agua, con Carmen Crespo, "una mujer valiente, capaz, tenaz y dispuesta a levantar la voz en beneficio de España y especialmente del conjunto de Andalucía", después de que "hace cinco años nadie hablaba de agua en Europa".

De igual modo, el presidente ha elogiado que Fuentes sea "un gran aliado" a través de la Diputación cordobesa "en todas las políticas de agua que estamos haciendo frente a la escasez de agua, especialmente en el norte de la provincia", de ahí que le haya agradecido "el enorme trabajo realizado", para "sacar adelante los problemas de los ciudadanos".

"ANTEPONEMOS EL INTERÉS GENERAL AL PARTICULAR"

Ante ello, Moreno ha elogiado que el PP cuenta con equipos en las administraciones que no construyen muros, "que hablamos entre nosotros, que anteponemos el interés general al particular, que generamos sinergias positivas, que empujamos en la misma dirección", a la vez que ha aclarado a "los ciudadanos que piensan que estas elecciones no sirven para nada" que "en Europa se deciden muchas cosas", citando la labor ante la pandemia del Covid-19 con las vacunas o el trabajo ante la invasión de Rusia a Ucrania.

Además, el popular ha citado los fondos europeos, como con la llegada del tren de Alta Velocidad a Córdoba y Política Agrícola Común (PAC), de ahí que sea "tan importante gestionar con rigor".

Al hilo, ha expuesto que "desde que el PP gobierna Andalucía, se ha multiplicado por cinco la certificación de los fondos europeos, porque antes llegaban fondos y los devolvíamos", pero "ahora se certifican por cinco, según datos oficiales, con una media anual de 1.354 millones de euros", a la vez que "hay más seguridad jurídica y más digitalización, que han permitido que esos fondos salgan".

Según ha señalado, "con la anterior administración socialista, donde había un caos y unas enormes irregularidades, muchas de ellas judicializadas, 134 millones devueltos entre 2014 y 2018 y la intervención de estas graves deficiencias de gestión", de forma que "eso es lo que hemos vivido y lo que no queremos volver a ver", ha enfatizado.

Por eso, Moreno ha dicho que van a "seguir trabajando precisamente para que esos fondos lleguen de Europa" y que "no nos maltraten más", porque "los fondos Next Generation cuando se reparten resulta que por habitante Andalucía junto con Baleares somos los que menos recursos recibimos", ha manifestado, para dar "una respuesta en forma de voto el 9 de junio" ante esta situación.