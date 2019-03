Moreno descarta privatizar la sanidad pero no dejará "tirados" a pacientes "cuando lo público no llegue a todos"

Publicado 21/03/2019 13:17:55 CET

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha descartado este jueves que su gobierno vaya a privatizar la sanidad aunque ha garantizado que no dejarán "tirados" a los pacientes "cuando lo público no llegue a todos". "Aplicaremos la ley porque es un derecho que tiene el paciente, en virtud de una normativa aprobada por el anterior gobierno socialista sobre la garantía de plazos de respuesta quirúrgica", ha añadido.

Durante su intervención en el Pleno del Parlamento, en respuesta a una pregunta formulada por la presidenta del Grupo de Adelante Andalucía, Ángela Aguilera, en materia sanitaria, Moreno ha asegurado que tiene "mucha fe" en nuestro sistema público de salud y que mientras que él sea presidente "no hay que tener ningún temor de que nuestro sistema público vaya a privatizarse".

Tras afirmar que este es un "mantra" que usa de manera reiterada el PSOE-A, el jefe del Ejecutivo andaluz ha acusado a los socialistas de ser los "causantes" de los "gravísimos" problemas existentes en estos momentos la sanidad pública. Así, ha considerado "un problemón" que haya más medio millón de andaluces en listas de espera quirúrgicas y diagnósticas, "ocultos" por el anterior gobierno socialista.

"Es un problemón que me quita el sueño y todos los días estamos rompiéndonos la cabeza para ver cómo los resolvemos", ha afirmado Moreno, quien ha indicado que su gobierno ha puesto medidas en marcha en este sentido para ampliar la jornada de los sanitarios, incrementar la cirugía ambulatoria, operar los fines de semana, y tener los hospitales "al cien por cien", entre otras.

Tras apuntar que el anterior gobierno "no fue consciente de la situación de catástrofe en el sistema público sanitario", Moreno ha afirmado que su ejecutivo tiene una "honda preocupación" con la salud, que será una "pieza angular" de todas sus actuaciones, "sin dejar de trabajar para conseguir una sanidad digna y de calidad para todos".

En este contexto, ha dicho que su gobierno pretende "revertir" y mejorar un servicio que había perdido "planificación, organización y cuyos profesionales están desmotivados y quemados". Según ha precisado, se han tomado medidas "desde el primer día" para mejorar la sanidad pública. Entre ellas, ha citado un plan de choque para reducir las listas de espera, presupuestado en 25 millones; y un plan de estabilidad para mejorar las condiciones laborales de las plantillas.

También ha mencionado un plan de retorno para que los profesionales que se han marchado puedan volver con mejores condiciones laborales; agilizar la Oferta Pública de Empleo; la posibilidad de retrasar la jubilación a los 70 años a los profesionales sanitarios; y un plan de prevención de agresiones contra este colectivo. "Este gobierno tiene claro que su objetivo primordial es la mejora de la calidad de vida con servicios públicos de calidad en el ámbito sanitario", ha zanjado.

ADELANTE PIDE NO "ESCUDARSE EN LA HERENCIA RECIBIDA"

Por su parte, Ángela Aguilera, que ha comenzado su intervención censurando la "nefasta gestión" en materia sanitaria del anterior gobierno socialista y el proceso de privatización iniciado por el PSOE-A "ante la sordera de Susana Díaz", ha indicado que aunque el Gobierno de PP y Cs lleva "poco tiempo y no llega ni a los cien días", no puede "escudarse" solo en la "herencia recibida".

Tras destacar que la Marea Blanca advierte de un "proceso de privatización" en Andalucía, Aguilera ha preguntado a Moreno qué va a hacer con los servicios externalizados y ha alertado de que el 60 por ciento de los 25 millones anunciados para el plan de choque contra las listas de espera va para las "entidades privadas y sus cuentas de resultados".

La portavoz de Adelante Andalucía ha dicho que no se cree al consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, cuando dice que solo se va a privatizar "por cuestiones de necesidad". "Estamos hablando del PP de 'Montoro Manostijeras'", ha señalado Aguilera, quien considera que la solución a los problemas de la sanidad no es "un consejero campechano con sonrisa afable".

Junto a ello, ha manifestado que el Gobierno andaluz "ataca al síntoma pero no a la enfermedad" y que no es así como se solucionan los problemas. "Estamos derivando hacia una sanidad de dos carriles, una de vehículos lentos para quienes no pueden pagarse una sanidad privada y otra de carril rápido para quienes sí", ha sostenido Aguilera, quien ha concluido pidiendo que no se pongan "parches".