Junta defiende sus datos sobre listas de espera e insta a PSOE-A a pedir perdón a los 500.000 andaluces que "ocultó"

Publicado 20/03/2019 20:08:18 CET

SEVILLA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha garantizado este miércoles ante el Pleno del Parlamento que el Gobierno andaluz no "engañará", como, según ha denunciado, hizo el anterior Ejecutivo del PSOE-A sobre los ciudadanos en listas de espera y ha instado a ese partido a pedir "perdón" a los más de 500.000 andaluces que "excluyó" de las listas de espera quirúrgica y diagnósticas en la sanidad pública andaluza.

"Las cifras son las que son, no hay más sordo que el que no quiere oír ni más ciego que el que no quiere ver", ha dicho Aguirre al diputado del PSOE-A Jesús María Ruiz, quien ha acusado al Gobierno autonómico de "mentir deliberadamente" cuando afirma que el Ejecutivo socialista "ocultó" 500.000 pacientes de las listas de espera.

Aguirre ha manifestado que, cada año, el anterior Gobierno del PSOE-A daba menos información a los ciudadanos sobre las listas de espera y ha dicho que es "falso el argumento" del PSOE-A de que el nuevo Gobierno pretende privatizar la sanidad.

Ha indicado que la gestión del anterior Gobierno del PSOE-A fue un "auténtico esperpento, una bufonada de amigos" y no tuvo ningún "rigor".

Aguirre ha querido dejar claro que el nuevo Gobierno va a gestionar con total transparencia las listas de espera, de una forma completa, y ha preguntado por qué el anterior Ejecutivo "ocultaba" información. Ha querido dejar claro que el Gobierno andaluz "no va a engañar" a los andaluces ni va a excluir a más del medio millón de andaluces que estaban en "el limbo" y que fueron "ocultados" por el anterior Ejecutivo.

La Junta ha cifrado en 843.538 andaluces los que están a la espera de intervención o de acudir a consultas de especialistas. Aguirre ha explicado que su departamento ha detectado que un gran número de personas no figuraban inscritos en el Registro de Demandantes regulado en el decreto del sistema de garantías, motivo por el que no estaban incluidos en las listas de espera y no tenían los derechos regulados en dicha normativa. El número de personas excluidas de los registros oficiales de demandantes de asistencia quirúrgica o de primera consulta de especialista era igual al que sí figuraba en las listas de espera.

Según los últimos datos oficiales publicados con el sistema de garantías de plazos puesto en marcha en 2001 corresponden a junio de 2018: el número de personas en la lista de espera quirúrgica ascendía a 71.868. El nuevo sistema global implantado en diciembre de 2018, que incluye tanto a los que estaban dentro del decreto de garantías como los que no, multiplica esa cifra. Así, a la referida fecha de 30 de junio de 2018, el número real de personas en lista de espera quirúrgica se eleva a 158.015, que son 86.147 más que los computados entonces.

Este desfase, según ha manifestado el consejero del ramo, supone que la demora media aumenta en 134 días, el incremento de las tasas es de 10,48 pacientes por mil habitantes y los pacientes fuera de plazo o con demora mayor de 365 días se incrementan en 23.873.

Por su parte, los pacientes pendientes de una consulta a fecha de 30 de junio de 2018 ascendían a 222.962. El cambio de sistema eleva la lista de espera de consultas a 685.523 personas, por lo que ha permitido que se detecten 430.425 pacientes más. Así, la demora media aumenta en 123 días y los pacientes con demora mayor de 60 días se incrementan en 281.967.

Para hacer frente a esta situación, la Junta tiene previsto poner en marcha un plan de choque, dotado con casi 25,5 millones de euros.

Ha manifestado que omitir la totalidad de las listas de espera es "engañar de forma cruel" a los andaluces y ha pedido al PSOE-A que pida perdón a ese medio millón de andaluces que "excluyeron" de las listas de espera.

"TRILERISMO POLÍTICO" DEL GOBIERNO

Por su parte, el diputado del PSOE-A Jesús María Ruiz ha manifestado que el SAS ha publicado siempre en su página web las listas de espera y Andalucía fue la primera comunidad que garantizó los datos de tiempo de espera y de respuesta, con lo que ha denunciado que es "falso" que se hayan ocultado datos sobre pacientes en listas de espera, porque existe un registro oficial, en el que incluso se ha basado el actual Ejecutivo. Ha acusado al Gobierno andaluz de "trilerismo político" para "engañar" a la población y tratar de derivar a ciudadanos a la sanidad privada.

Ha indicado que todos los pacientes están incluidos en registros oficiales y ha denunciado que el nuevo Ejecutivo ha pretendido confundir deliberadamente sobre los registros y los criterios. "Mienten deliberadamente y se quedan tan tranquilos", ha sentenciado Ruiz.

La presidenta del Grupo Popular, Loles López, ha manifestado que el Gobierno socialista mintió "sin ningún pudor" sobre los andaluces en listas de espera y ha indicado que el PP-A, sindicatos y profesionales sanitarios denunciaron en muchas ocasiones que las listas estaban "maquilladas". Para López, la realidad de los datos ha superado cualquier tipo de previsión y ha advertido al PSOE-A de que "salud a cambio de votos, no tiene perdón". Ha manifestado que se alegran del plan de choque del Gobierno, de que estabilice a 5.700 profesionales sanitarios y de que se dé un giro a la sanidad.

El diputado de Ciudadanos (Cs) Andrés Samper ha manifestado que el "maquillaje" de las listas de espera que llevó a cabo el anterior Gobierno del PSOE-A es uno de los "mayores escándalos" de la democracia en Andalucía, debido a su gestión "deficiente y politizada". Ha indicado que cuanto más dinero, peor era la gestión, y ha valorado la decisión del nuevo Ejecutivo de poner en marcha un plan de choque ante las listas de espera y le ha pedido un "compromiso de transparencia".

La diputada de Adelante Andalucía Inmaculada Nieto ha manifestado que era un clamor que las listas de espera eran importantes y que eran más personas las que estaban en esa situación de las que se ofrecían en los datos. Ha señalado que el problema de las listas de espera es generalizado en el país y ha indicado que con los 25 millones de euros del plan de choque que va a poner en marcha el Gobierno andaluz no se acaba con el problema de las listas de espera. Ha mostrado su preocupación por que mientras se ha deteriorado la sanidad pública, la sanidad privada ha encontrado un "formidable negocio con la salud" de los que deberían encontrar solución en el sistema público.

El parlamentario de Vox Rafael Segovia ha manifestado que miles de andaluces encuentras muchas dificultades en la sanidad pública para acceder a las pruebas necesarias que le permitan un diagnóstico, lo que les lleva a recurrir en muchos casos a la sanidad privada. Ha señalado que les parece bien que el Gobierno ponga en marcha un plan de choque para afrontar el problema de las listas de espera, y ha pedido potenciar la atención primeria del sistema público, así como reducir los tiempos de espera también en la atención especializada y para realización de pruebas.