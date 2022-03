Moreno exige a Sánchez medidas "ya" en este momento crítico, como bajada de impuestos: "No podemos esperar ni un minuto"

CARMONA (SEVILLA), 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha exigido este martes al jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, que ante el momento "crítico" que estamos viviendo en España con los elevados precios en la electricidad, el gas y los combustibles, lo que está afectado gravemente a sectores como el de los transportistas, la agricultura, ganadería y pesca, tome medidas "ya", de manera urgente, porque no se puede "esperar ni un minuto más".

En su comparecencia en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, celebrada en esta ocasión en Carmona (Sevilla), Moreno ha mostrado su preocupación porque cuando aún no hemos salido de la pandemia del coronavirus, que ha tenido graves consecuencias para la economía, estamos en un momento "crítico" en España por la escalada de los precios de las energías y combustibles, que ha llevado a varios sectores a echarse a la calle, como es el caso del parón de los transportistas.

"Nos preguntamos dónde está el Gobierno de España", según ha planteado Moreno, quien ha apuntado que desde hace semanas tiene a todo el país esperando a que se tomen decisiones. Ha indicado que la fecha del 29 de marzo anunciada por el Gobierno para tomar medidas es una "eternidad" para los problemas que ya hay en este país.

Ha querido dejar claro que su Gobierno ha pedido al Ejecutivo nacional, desde la máxima lealtad institucional, pero también desde la máxima firmeza y determinación que tome decisiones, como ya ocurrió en la pasada Conferencia de Presidentes Autonómico de La Palma, pero, sin embargo, hasta ahora no ha habido respuesta.

Moreno ha señalado que se le planteó al Gobierno una bajada importante de toda la carga impositiva de las energías, electricidad, gas y carburantes. En su opinión, el principio de la solución a los problemas es bajar impuestos y se ha preguntado por qué el Ejecutivo nacional pone tantas dificultades a una medida que sabemos que es positiva para la economía, para el consumidor y para el tejido productivo, y que en Andalucía se ha llevado a cabo "de manera natural".

"No podemos entender por qué se está esperando", ha planteado el presidente de la Junta sobre la actitud del Gobierno, a quien ha dicho que Andalucía está dispuesta a perder ingresos por el 50 por ciento del IVA con tal de que se lleve a cabo esa rebaja de impuestos en beneficio de los sectores económicos que peor lo están pasando con la actual situación.

Ha pedido al Gobierno además que tome decisiones ya de manera dialogada con el sector del transporte, sin "excluir a nadie" y que no se levante de la mesa hasta que no haya un acuerdo beneficiario para todos los transportistas.

"No podemos esperar más, y por eso reiteramos al Gobierno que actúe ya, ya, ya, que no espere ni un segundo más", según ha indicado Moreno, quien ha recalcado que nuestra economía no puede esperar "ni un minuto más".